هواوي تطلق إصدارًا جديدًا من ساعة WATCH FIT وسماعة FreeBuds SE 2

أطلقت شركة هواوي إصدارًا جديدًا خاصًا من ساعة (WATCH FIT) وهي ساعة ذكية عصرية خفيفة الوزن مصممة للشباب الذين يتمتعون بأنماط حياة نشطة مليئة بالمغامرات، إضافة إلى سماعة الأذن اللاسلكية (HUAWEI FreeBuds SE 2) التي تقدم للمستخدمين كل ما يحتاجونه بسعر مغرٍ للغاية.

الإصدار الخاص الجديد من ساعة هواوي WATCH FIT:

يتميز الإصدار الخاص من ساعة هواوي WATCH FIT بشاشة مربعة وكبيرة من نوع (AMOLED) مقاسها 1.64 بوصة، مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 70%، مما يعزز من سماتها الجمالية على نحو لافت عند النظر إليها من أي زاوية.

ولكن الأمر الأكثر إثارة في الإصدار الخاص من ساعة هواوي WATCH FIT هو أن الساعة تعمل بسلاسة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS، لذلك، لا يهم نوع الهاتف الذي تستخدمه؛ إذ لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالميزات الصحية لهذا الجهاز العصري المذهل الذي يمكن ارتداؤه.

كما يدعم الإصدار الخاص من ساعة (Huawei WATCH FIT) خاصية الشحن السريع، ما يتيح لك الاستمتاع بميزات الساعة لمدة يومين عند شحنها لخمس دقائق فقط، كما يمكنك شحن الساعة بالكامل خلال 45 دقيقة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة ما يصل إلى 9 أيام من عمر البطارية، وما يصل إلى 6 أيام للاستخدام العادي، وما يصل إلى 3 أيام لوضع العرض الدائم في الشاشة (AOD). وتأتي الساعة الجديدة مزودة بمجموعة واسعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية بسعر مناسب للغاية، بما يشمل: مراقبة التنفس وتتبع معدل ضربات القلب وغيرها المزيد.

إضافات جديدة لكرة السلة وكرة القدم والرياضات الإلكترونية والبادل، مع ما يزيد على مائة وضع للتمارين المتاحة كي تستكشفها. لتكن ساعة #HUAWEIWATCHFITSpecialEdition رفيقك في إطلاق العنان لقدراتك الكامنة. اشترِ الآن بـ 329 درهم: https://t.co/jAazAWuvKw pic.twitter.com/9B26pRPTpr — Huawei Arabia (@HuaweiArabia) August 23, 2023

ويتوفر الإصدار الخاص من ساعة Huawei WATCH FIT باللون الأسود النجمي والوردي والأخضر بسعر 329 درهمًا إماراتيًا في متاجر هواوي لتجارب العملاء والمتجر الإلكتروني ومتاجر التجزئة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

سماعة هواوي FreeBuds SE 2:

سواء كنت تفضّل الاستماع إلى الموسيقى، أو مشاهدة مقاطع الفيديوه، أو إجراء المكالمات، ستوفر لك سماعة (Huawei FreeBuds SE 2) تجربة صوتية استثنائية بفضل مزاياها العديدة مثل: عمر البطارية الذي يدوم طويلاً، والتصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم، إضافة إلى خاصية الشحن السريع وغيرها المزيد.

ويمكنك مع سماعات هواوي Huawei FreeBuds SE 2 الاستمتاع بما يصل إلى 40 ساعة من محتوى الموسيقى باستخدام علبة الشحن المشحونة بالكامل. ويمكن أن يدوم شحن السماعات نفسها إلى 9 ساعات بعد عملية شحن واحدة.

كما يمكنك أيضًا الاستمتاع بمدة 3 ساعات من محتوى الموسيقى عند شحن السماعات لمدة 10 دقائق فقط. علاوة على ذلك، تعمل السماعات الجديدة بسلاسة مع أجهزة أندرويد و iOS أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهي متوافقة مع معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار، لذا، سواء كنت تمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، أو الركض في الحديقة، أو تتنقل تحت المطر، يمكنك استخدام سماعات هواوي Huawei FreeBuds SE 2 دون أي قلق.

ستتوفر سماعات Huawei FreeBuds SE 2 اعتبارًا من 25 أغسطس باللونين الأزرق والأبيض بسعر 179 درهمًا إماراتيًا في في متاجر هواوي لتجارب العملاء والمتجر الإلكتروني ومتاجر التجزئة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.