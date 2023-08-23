هواوي تحقق مكاسب مع انكماش سوق شبكات الهاتف

وصلت الحصة الفصلية لشركة هواوي الصينية فيما يتعلق بشبكات الهاتف المحمول إلى المستوى الأعلى منذ ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Dell’Oro Group.

وقال التقرير: “شهدت كل من إريكسون وسامسونج انخفاضًا في الحصة السوقية لشبكات الهاتف المحمول بين عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، في حين سجلت نوكيا مكاسب أكبر في الإيرادات خلال الفترة هذه”.

وانخفض السوق العالمي لشبكات الهاتف المحمول، وهي المعدات التي تتعامل مع الاتصالات المتنقلة، في الربع الأخير بوتيرة سريعة منذ نحو سبع سنوات، مما يضيف أخبارًا سيئة إلى بائعي معدات 5G الذين يعانون من تباطؤ الطلب من العملاء.

ويقدم التقرير ربع السنوي لشبكات الهاتف المحمول من Dell’Oro Group تغطية كاملة للسوق، من ذلك إيرادات الشركات المصنعة والشحنات ومتوسط أسعار بيع الحزمة الأساسية المتطورة وحزمة 5G الأساسية.

ونما سوق الشبكات الأساسية للأجهزة المحمولة في الربع الثاني من عام 2023، حيث عادت منطقة الصين إلى النمو مع زيادة الإنفاق من قبل اثنين من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأربعة، بينما حققت منقطة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو ربع سنوي قوي منذ الربع الثالث من عام 2020.

وحققت شركة هواوي إيرادات قياسية عالية لهذا الربع، بينما حققت إريكسون أعلى معدل نمو لها منذ الربع الثاني من عام 2020.

ونتيجة لذلك، فإن التوقعات بشأن معدل النمو السنوي لعام 2023 ارتفعت. واعتبارًا من الربع الثاني من عام 202، أطلق 44 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول شبكات 5G SA التجارية.

وازدادت معدلات النمو السنوية في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع شبكات الجيل الخامس الأساسية للهاتف المحمول، مما يشير إلى إضافات القدرات إلى شبكات 5G SA في كلا المنطقتين.

وتعد هواوي وإريكسون ونوكيا و ZTE من أفضل موردي شبكات الهاتف المحمول الأساسية وشبكات 5G الأساسية عالميًا للربع الثاني من عام 2023.

وبينما كان من المتوقع أن تضعف الأسواق، فإن حجم الانعكاس كان أكثر حدة بكثير مما كان متوقعا وينذر بانخفاض عام كامل في الإيرادات العالمية لشبكات الهاتف المحمول.

وقد سبق هذا الانخفاض المفاجئ زيادة مكثفة في عدد المشغلين من عام 2017 إلى عام 2021، وإيرادات مستقرة أكثر إلى حد ما حتى عام 2022 والربع الأول من عام 2023.

ويرجع الأداء الضعيف في الربع الحالي إلى المشاكل في أمريكا الشمالية، وتفاقم الانخفاض بسبب المخزون الإضافي المتراكم على مدار العامين الماضيين للتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد.

وتضيف البيانات ضغوطًا على الموردين الذين يعانون من ركود المبيعات، حيث يؤثر ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل متزايد في خطط إنفاق المشغلين. ونتيجة لذلك، خفضت كل من إريكسون ونوكيا التوجيهات في تقارير أرباحهما الأخيرة، مع الاستشهاد بتوقعات الطلب الأضعف.