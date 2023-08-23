ميتا تحدد موعد طرح التشفير الافتراضي الشامل في مسنجر

أكدت شركة ميتا يوم الثلاثاء أنها تخطط شركة ميتا لطرح التشفير الافتراضي الشامل لخدمة التراسل الفوري مسنجر التابعة لها بحلول نهاية هذا العام.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «بدءًا من اليوم، ستُرقَّى محادثات الملايين من الأشخاص في مسنجر إلى معايير أقوى للتشفير كجزء من اختبار التشفير من طرف إلى طرف».

وأضافت ميتا: «نحن نسير على الطريق الصحيح لإطلاق التشفير من طرف إلى طرف الافتراضي للأصدقاء والمحادثات العائلية في مسنجر بحلول نهاية العام».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكدت ميتا هذا الالتزام في رسالة أرسلتها إلى منظمة Fight for the Future، وذلك ردًا على حملة مؤيدة للتشفير أطلقتها مجموعة الحقوق الرقمية العام الماضي.

وفي الرسالة، قال نائب مسؤول الخصوصية في ميتا (روب شيرمان)، إن إضافة الطبقة الإضافية تُختبر حاليًا في محادثات مسنجر وإنستاجرام.

ويمكن لمستخدمي مسنجر بالفعل تشفير الرسائل ولكن يجب عليهم الاشتراك في الخدمة؛ لأنها لا تكون قيد التشغيل افتراضيًا.

وكتب (شيرمان): «نحن ملتزمون بتفعيل التشفير الافتراضي الشامل للمحادثات الخاصة في مسنجر في عام 2023، وبعد ذلك بوقت قصير في إنستاجرام».

وأضاف: «إن التشفير الشامل هو أفضل تقنية لدينا اليوم لحماية رسائل الأشخاص، ونرى أيضًا أنه سبب مهم قد يجعل الأشخاص يختارون استخدام منتجاتنا بدلًا من منتجات المنافسين».

وتزايد الضغط على المنصات الاجتماعية الكبرى لتنفيذ تشفير الرسائل المباشرة الافتراضي خلال العام الماضي بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء القضية المعروفة باسم (رو مقابل وايد) Roe v. Wade في الصيف الماضي.

وصرح (شيرمان) لـ Fight for the Future أن مرحلة الاختبار استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، وكتب أن ميتا كافحت لنقل الرسائل المباشرة إلى خوادم قادرة على التعامل مع حركة المرور المشفرة من طرف إلى طرف ويجب إعادة بناء عدد من ميزات المنتج قبل بدء تشغيل الخدمة.