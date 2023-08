مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Plus و Galaxy S22 Plus

يُعد كل من هاتفي سامسونج Galaxy S23 Plus و Galaxy S22 Plus من أفضل هواتف أندرويد الرائدة المتوفرة في السوق حاليًا، وقد حسّنت سامسونج بعض الجوانب في طراز Galaxy S23 Plus مقارنةً بطراز S22 Plus، وأبرزها المعالج الأقوى وهو من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) المصمم خصوصًا لأجهزة سامسونج جالاكسي الرائدة والذي يُحسّن أداء الهاتف بشكل عام.

ولكن، هل يجب على مستخدمي هاتف S22 Plus التفكير في الترقية إلى S23 Plus؟ وإذا كنت تفكر في شراء واحد منهما فأيهما تختار؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج +Galaxy S23 و +Galaxy S22:

التصميم:

يأتي هاتف سامسونج (Galaxy S23 Plus) مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، كما يتمتع الهاتف بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع المتين ذاته، والإطار مصنوع من الألمنيوم.

أما هاتف سامسونج Galaxy S22 Plus فيأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (+ Gorilla Glass Victus)، وكذلك الظهر يتمتع بحماية من نوع الزجاج نفسه الذي يغطي الشاشة الأمامية، بالإضافة إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

يأتي كلا الهاتفين بسماكة 7.6 ملم، ووزن 196 جرامًا. ويشتركان في أنهما يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحملان الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

هناك اختلاف في تصميم الكاميرات الخلفية بين الهاتفين، فقد أصبحت كل كاميرا محاطة بإطار خاص في طراز S23 Plus، إذ كانت الكاميرات الثلاثة موجودة في الإطار نفسه في طراز S22 Plus.

الشاشة:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy S23 Plus، و S22 Plus في شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Galaxy S23 Plus بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز وهذا المعالج مصمم خصوصًا لهواتف Galaxy S23 الرائدة.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% في غضون نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 4.5 واط.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة باستخدام بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

أما هاتف Galaxy S22 Plus فهو يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730). أو معالج Exynos 2200 الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

ويحتوي على بطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة باستخدام بطاقات MicroSD، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 مع إمكانية الترقية إلى إصدار أندرويد 13.

الكاميرا:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy S23 Plus، و Galaxy S22 Plus كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن الاختلاف الوحيد هو أن كاميرا هاتف +Galaxy S23 يمكنها تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بدلًا من 24 إطارًا في الثانية في +Galaxy S22.

ويشترك الهاتفان في القدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy S23 Plus فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما في هاتف S22 Plus فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S23 Plus بسعر يبدأ من 3299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بأربعة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، البنفسجي (اللافندر).

ويُباع هاتف Galaxy S22 Plus بسعر 2263 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والوردي.

أيهما تختار؟

إذا كنت تستخدم هاتف Galaxy S22 Plus وتتسائل إذا كان عليك الترقية إلى S23 Plus فالإجابة هي لا؛ لأن الفروقات بين الهاتفين طفيفة، وما يزال هاتف S22 Plus يتميز بالأداء الممتاز والجودة العالية في الشاشة والكاميرات.

أما إذا كنت ستشتري هاتف سامسونج جالاكسي لأول مرة وتفكر في واحد من هذين الهاتفين، فيمكنك اختيار هاتف Galaxy S23 Plus الأحدث للحصول على هاتف يعمل بكفاءة ممتازة مع معالج (Snapdragon 8 Gen 2) المصمم خصوصًا لأجهزة جالاكسي الرائدة، ولتحصل على تحديثات للنظام لفترة أطول.

إليك مقارنة بين مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S23 Plus و Galaxy S22 Plus: