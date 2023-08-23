مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch6 من سامسونج و Pixel Watch من جوجل

تُعد Galaxy Watch6 من أحدث الساعات التي أطلقتها سامسونج، وتأتي مع تحديثات بسيطة مقارنةً بطراز Galaxy Watch5 الذي صدر في العام الماضي. من ناحية أخرى، تعد Pixel Watch أول ساعة ذكية من إنتاج شركة جوجل، وتتميز بتصميم أنيق وسعر ممتاز. وكلتا الساعتين من أفضل الساعات التي تعمل بنظام أندرويد المتوفرة في السوق، وإذا كنت تفكر في شراء واحدة منهما، فيمكن للمقارنة التالية مساعدتك في الاختيار:

التصميم:

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بالتصميم المألوف للساعات الذكية من سامسونج مع حافات رفيعة تحيط بشاشة من نوع Super AMOLED وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين في الجهة اليُمنى. وتتوفر بعدّة ألوان تختلف بحسب المقاس، إذ يأتي طراز 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر طراز 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي.

يضم طراز 40 ملم شاشة بمقاس 1.3 بوصة وبدقة 432 × 432 بكسل، ويضم طراز 44 ملم شاشة بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 480 × 480 بكسل.

أما ساعة Pixel Watch من جوجل فهي تأتي بتصميم دائري أجمل قليلًا من ساعة سامسونج، حيث يغطي الزجاج المقوّس شاشة من نوع AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، وتمتاز بدقة 450 × 450 بكسلًا، وبكثافة 320 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تحتوي ساعة Pixel Watch من جوجل على زر دوار وزر آخر، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود غير لامع مع شريط أسود، أو فضي لامع مع شريط أبيض، أو ذهبي مع شريط بندقي (hazel).

الأداء:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام تشغيل أحدث من نظام التشغيل في ساعة Pixel Watch، وتُعد ساعة Watch6 أول ساعة تعمل بنظام Wear OS 4 منذ إطلاقها، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ساعة Galaxy Watch6 بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج التي تضم ميزات ممتازة تُحدث فرقًا في تجربة الاستخدام أكثر من نظام Wear OS الأحدث.

تعمل ساعة Pixel Watch بنظام Wear OS 3.5 الذي تعمل به العديد من الساعات الذكية الأخرى مثل: Mobvoi و Fossil. ومن الميزات الرئيسية لساعة Pixel Watch هي وجوه الساعة المتنوعة والتكامل مع ميزات Fitbit.

ومع أن ساعة Watch6 تعمل بإصدار أحدث من نظام التشغيل مقارنة بساعة Pixel Watch، فإن الأداء لا يختلف كثيرًا بين الجهازين القابلين للارتداء. لكنك ستلاحظ أن استخدام ساعة سامسونج أكثر سلاسة قليلاً، نظرًا إلى شاشتها.



ميزات تتبع المؤشرات الصحية والنشاط الرياضي:

تحتوي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 على عداد للخطوات، وميزات لتتبع الأنشطة الرياضية، وتتبع النوم ودرجة حرارة الجلد وتسجل تلك المعلومات في تطبيق Samsung Health. ويمكن لساعة Watch6 أيضًا أخذ قياسات تخطيط القلب (ECG) باستخدام تطبيق Samsung Health Monitor المُتاح في هواتف سامسونج فقط.

يمكنك إضافة أهداف معينة فيما يتعلق باللياقة البدنية، وستتبع ساعة Watch6 نشاطك اليومي، مما يدفعك إلى تحقيق الأهداف اليومية. وعندما تنام، تراقب ساعة Watch6 مقدار الوقت الذي تنام فيه وجودة النوم، وتقدم تفصيلاً لمقدار الوقت الذي تقضيه في كل مرحلة نوم بمجرد استيقاظك.

أما بالنسبة إلى ساعة Pixel Watch من جوجل فهي تتضمن معظم الميزات نفسها، وستحصل على عداد الخطوات، بالإضافة إلى تقديرات حول كمية السعرات الحرارية المحروقة، وميزات لتتبع النوم. تخزن ساعة Pixel Watch هذه المعلومات في تطبيق Fitbit، الذي يوفر ميزات أساسية مجانًا، ولكنه يتطلب اشتراكًا بقيمة 10 دولارات شهريًا في خطة Fitbit Premium للوصول إلى جميع الميزات الأخرى مثل: الوصول إلى البيانات المُسجلة من مدة تتجاوز 90 يومًا، و تقارير العافية (Wellness Reports) القابلة للتنزيل.

البطارية والشحن:

تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بحجمين هما: 40 مم و 44 مم. يحتوي الطراز الأصغر على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، أما الطراز الأكبر فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. ونظرًا إلى الاختلاف في حجم البطارية، سيختلف عمر البطارية بناءً على الحجم الذي تحصل عليه. إذ يستمر الطراز الأصغر في العمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل ميزة Always on للشاشة، ويستمر طراز 44 ملم بالعمل لمدة يومين ونصف.

تأتي Pixel Watch من جوجل بحجم واحد فقط، وتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 294 ميلي أمبير/ الساعة، وعمر البطارية أقل مقارنةً بساعة سامسونج. إذ تستمر ساعة Pixel Watch بالعمل لمدة أكثر قليلًا من 24 ساعة بعد كل شحنة. وإذا كنت ترتديها طوال الليل لتتبع النوم، فمن المحتمل أن تحتاج إلى إعادة الشحن في الصباح الباكر في معظم الأيام.

السعر:

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريالًا سعوديًا، وتُباع ساعة Pixel Watch بسعر 290 دولارًا.

أي الساعتين مناسبة لك؟

تعد ساعتي Galaxy Watch6 و Pixel Watch مختلفين تمامًا. وبشكل عام، تتفوق ساعة سامسونج على ساعة جوجل في معظم المواصفات، فهي توفر عمر بطارية أطول وشاشة أفضل وأداء أفضل بشكل طفيف، وهي مناسبة لمعظم الأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية حديثة تعمل بنظام أندرويد.

من ناحية أخرى، تتميز ساعة Pixel Watch بتصميمها الأنيق ومظهرها اللافت للنظر لكن عمر البطارية فيها أقل، فإذا كنت تفضل تصميم هذه الساعة بغض النظر عن الميزات الأخرى فستكون خيارًا مناسبًا لك.