مقارنة بين جهازي التتبع AirTag و Tile 

يُعد كل من جهازي AirTag من آبل و Tile من أبرز أجهزة التتبع المتوفرة في السوق، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد مكان أي شيء متصل بها، مثل: المفاتيح والحقائب والسيارة والحيوانات الأليفة، وغيرها.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام أجهزة التتبع هذه، لكنك لا تعرف أيهما المناسب لك، فسنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي التتبع Tile و AirTag لمساعدتك في اختيار الجهاز المناسب لاحتياجاتك:

كيف يعمل جهازي التتبع Tile و AirTag؟

يعمل جهازي التتبع Tile و AirTag بشكل مشابه جدًا، بحيث تربط تلك الأجهزة بأغراضك الخاصة وتتبع مكانها من هاتفك في حالة فقدانها عبر تطبيق خاص، ويمكن تحديد موقع هذه الأجهزة باستخدام تقنية Bluetooth Low Energy.

يختلف نطاق البحث الذي تدعمه أجهزة التتبع هذه، ولكنه يتراوح عادة بين 30 و 40 قدمًا. وتستخدم كل من أجهزة Tile و AirTag بطارية قابلة للاستبدال بعد مدة معينة، لكنها تستمر لفترة طويلة لأنها تستخدم تقنيات تستهلك كمية منخفضة من الطاقة، وعادة ما يكون عمر البطارية حوالي عام لمعظم أجهزة التتبع، ويمكن أن يستمر بعضها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ما الأجهزة التي تدعمها أجهزة Tile و AirTag؟

إن أهم الاختلافات بين أجهزة Tile و AirTag هو نوع الأجهزة التي تدعمها، إذ يعمل جهاز AirTag مع أجهزة آبل فقط، وهذا يعني أنه سيتعين على مستخدمي أجهزة أندرويد اختيار Tile. إذ يدعم Tile أجهزة آيفون وأندرويد، كما يدعم بعض مكبرات الصوت الذكية مثل: Amazon Echo و Google Nest.

خيارات الأحجام والأشكال المتوفرة:

تقدم آبل جهاز تتبع واحد فقط هو AirTag، وهو جهاز صغير دائري ولا يتوفر منه أي خيارات فيما يتعلق بالأشكال والأحجام. أما شركة Tile فهي توفر مجموعة واسعة من أجهزة التتبع المتنوعة التي تأتي بميزات وأشكال مختلفة، وتشمل الخيارات المتاحة: أجهزة Tile Mate و Pro و Slim و Sticker. وكل جهاز يهدف إلى خدمة أغراض مختلفة.

على سبيل المثال: يأتي جهاز Slim بتصميم يشبه بطاقة الائتمان ويمكن أن يتناسب مع المحافظ. أما جهاز Mate فهو جهاز تعقب صغير مناسب لوضعه في سلاسل المفاتيح. وبالنسبة إلى جهاز Pro فهو مشابه قليلًا لجهاز Mate، لكنه أكبر وأكثر تقدمًا.

نطاق التتبع الذي تدعمه هذه الأجهزة:

تعتمد القدرة على تحديد موقع جهاز التتبع على مقدار النطاق الذي يدعمه، وعادةً ما يتراوح نطاق AirTag بين 30 و 35 قدمًا، أما أجهزة Tile فقد يصل نطاق التتبع فيها إلى 250 قدمًا في الطرز الأساسية، أما طراز Tile Pro فهو يتميز بنطاق أطول يبلغ 400 قدم.

مقاومة الماء:

قد تتعرض أجهزة التتبع إلى الماء بطرق مختلفة كأن تسقط في حوض السباحة أو أن تفقدها عند الشاطئ، أو تتعرض لرذاذ الأمطار خلال الشتاء، لذا من المهم التأكد من مستوى مقاومة الماء الذي تدعمه تلك الأجهزة.

تدعم أجهزة Airtag من آبل وجميع طرز Tile مقاومة الماء والغبار بحسب معيار IP67. وهذا يعني أنها تتحمل الغبار ويمكن أن تتحمل الغمر حتى عمق متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة.

جودة التطبيقات الخاصة بأجهزة التتبع:

يتميز تطبيق Find My الخاص بتتبع أجهزة آبل ببساطته وسهولة استخدامه، ومجرد فتحه يمكنك التنقل بسهولة بين الأجهزة والعناصر التي تتبعها. ثم يمكنك تحديد مكانها والتحكم فيها بسرعة باستخدام واجهة بسيطة. ويمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق Find My من أي متصفح، في حال فقدت هاتفك.

أما تطبيق Tile فهو أكثر تعقيدًا، وتتوفر فيه العديد من الخيارات، التي قد يجد البعض صعوبة في استخدامها، كما أن هناك أمر سلبي في التطبيق، وهو عدم إمكانية إزالة جهاز Tile من التطبيق بعد تنشيطه، وهذا قد يكون مزعجًا إذا انكسر الجهاز أو لم تعد بحاجة إليه.

السعر:

يُباع جهاز AirTag بسعر 29 دولارًا. أما أجهزة Tile فيختلف سعرها بحسب الطراز، إذ يُباع طراز Tile Mate بسعر 25 دولارًا. أما طراز Sticker فهو يُباع بسعر 30 دولارًا. أما طرازي Pro و Slim فيبلغ سعرهما 35 دولارًا.

ستلاحظ أن الاختلاف في الأسعار ضئيل للغاية، لذلك لن يكون السعر عاملاً مهمًا عند الاختيار بين Tile و AirTag. لكن هناك عامل مهم يجب مراعاته هو أن AirTag ليس له تكاليف شهرية، فهو مجاني للاستخدام بعد شرائه. ومع أن أجهزة Tile يمكنك استخدامها مجانًا، ولكن فقط للعثور على مكان جهاز التعقب باستخدام هاتفك، وستكلفك الميزات الأخرى رسومًا شهرية، إذ يحتوي تطبيق Tile على خطتين مدفوعتين، هما : Tile Premium و Premium Protection.

تقدم خطط Tile Premium و Premium Protect تنبيهات ذكية وسجل لموقع الجهاز لمدة 30 يومًا وخدمة عملاء ممتازة وغير ذلك. ويمكنك الاشتراك في خطة Tile Premium مقابل 3 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا سنويًا، أو الاشتراك في خطة Premium Protect مقابل 100 دولار سنويًا. وهذا يعني أن استخدام جهاز Tile يمكن أن يكلف أكثر بكثير إذا أخذت في الاعتبار خطة مدفوعة.

أيهما الأفضل لك؟

يعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على النظام الذي تستخدمه وتفضيلاتك الشخصية، فإذا كنت تستخدم أجهزة أندرويد فليس لك خيار سوى أجهزة Tile، لأن أجهزة AirTag لا تدعم نظام أندرويد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Tile أجهزة تتبع بأشكال مختلفة يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لك اعتمادًا على ما تريد تتبعه، وتتميز بنطاق تتبع أفضل بكثير.

إذا كنت لا تهتم بتوفر الأشكال المختلفة ولديك هاتف آيفون فإن جهاز AirTag هو المناسب لك، لأنه يعمل بسلاسة مع أجهزة آبل، ولن تحتاج إلى تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لتتبع أغراضك.