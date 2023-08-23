ما ميزة القنوات في واتساب وكيف يمكنك الوصول إليها؟

أطلقت شركة واتساب، التابعة لشركة ميتا، في حزيران/ يونيو الماضي ميزة القنوات (Channels)، التي بدأ اختبارها في وقت سابق من هذا العام. وتعد قنوات واتساب من أفضل الميزات الجديدة في تطبيق المراسلة الأكثر انتشارًا، فقد قدمت واتساب هذه الميزة كوسيلة للسماح لمستخدمي التطبيق بالحصول على تحديثات من مختلف المؤسسات والأشخاص داخل التطبيق نفسه.

فإذا كانت جميع المنظمات والأشخاص المفضلين لديك يمتلكون قنوات، فلن تحتاج إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأخرى للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات.

إليك المزيد من التفاصيل حول ميزة القنوات في واتساب وكيف يمكنك الوصول إليها:

ما ميزة القنوات في واتساب؟

القنوات في واتساب هي ميزة مراسلة تسمح للمسؤولين عن القناة بإرسال رسائل إلى متابعيهم، وبصفتك متابعًا للقناة، ستتلقى تحديثات من أشخاص ومنظمات مهمة بالنسبة لك.

يخفي واتساب رقم وصورة حساب مدير القناة عن المتابعين، ولا يمكن للمتابعين أيضًا عرض الأرقام أو صور حسابات المتابعين الآخرين. لذلك إذا تابعت قناة في واتساب فلن تخاطر بالكشف عن رقم هاتفك. ومع ذلك، يمكن للمسؤولين الاطلاع على اسم حسابك الشخصي وقد يتمكنون أيضًا من رؤية صورة الحساب اعتمادًا على إعدادات الخصوصية الخاصة بك.

تتوفر أنواع مختلفة من القنوات في واتساب، والقنوات الأكثر شعبية هي التابعة لمنظمات وفرق رياضية مثل: نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي ونادي ليفربول لكرة القدم. ويحتوي واتساب أيضًا على قناة خاصة بالتطبيق تضم ملايين المتابعين حيث يمكنك مواكبة آخر التطورات والتحديثات التي تضاف إلى تطبيق واتساب. وستجد أيضًا قنوات تابعة لمنظمات غير ربحية مثل: اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

كيفية الوصول إلى ميزة القنوات في تطبيق واتساب:

يمكن الوصول إلى قنوات واتساب إذا كنت في منطقة تتوفر فيها هذه الميزة ولديك أحدث إصدار من التطبيق. واعتبارًا من شهر أغسطس 2023، لم تتوفر هذه الميزة إلا في عدد قليل من البلدان، وهي: سنغافورة وكولومبيا وأوكرانيا وتشيلي وماليزيا ومصر وبيرو وكينيا والمغرب.

إذا لم تكن في واحدة من هذه البلدان، فلا يمكنك الوصول إلى هذه الميزة ولا يمكنك إنشاء قنوات واتساب أو العثور عليها ومتابعتها. ولكن، إذا كنت في واحدة من هذه المناطق، فاتبع الخطوات التالية للوصول إليها:



تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى آخر إصدار بالانتقال إلى متجر التطبيقات في هاتفك سواء كان متجر جوجل أو آب ستور ثم ابحث عن واتساب، وإذا رأيت زر Open بدلاً من (التحديث) Update فأنت تعمل على أحدث إصدار من واتساب. بعد التأكد من تحديث واتساب، افتح التطبيق وتوجه إلى تبويب (التحديثات) Updates وهو التبويب الذي كان يُسمى (الحالة) Status سابقًا، وستجد القنوات المتاحة التي يمكنك الانضمام إليها أسفل حالات واتساب الظاهرة لديك.

ما الفرق بين القنوات والمجتمعات في واتساب؟

قد تبدو ميزة القنوات والمجتمعات في واتساب مرتبطة، ولكنهما مخصصتين لأغراض مختلفة. والفرق الرئيسي أن القناة توفر طريقة لإرسال رسائل باتجاه واحد إلى العديد من المستخدمين. أما المجتمعات، فهي تُمكّن المسؤولين من تنظيم مجموعات ذات صلة بناءً على الموضوعات المختلفة.

وأثناء إنشاء مجتمع جديد في التطبيق تحتاج إلى إضافة مجموعات لتكون جزءًا منه، مما يسهل إدارة العديد من المجموعات ذات الصلة. ويقتصر عدد المجموعات التي يمكنك إضافتها إلى المجتمع على 100 مجموعة. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون لقنوات واتساب متابعون غير محدودين.

على عكس المجموعات والمجتمعات، توفر القنوات طريقة أفضل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث المعلومات من الأشخاص والمنظمات المفضلة لديك. وأهم ما يميزها أنها تحافظ على خصوصية رقمك، حتى تتمكن من الانضمام إلى أي قناة دون الكشف عن رقمك لأي شخص.