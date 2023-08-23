مايكروسوفت تطلق نسخة من متصفح إيدج مخصصة للأعمال .. عاجل

أطلقت مايكروسوفت رسميًا إصدارًا جديدًا مخصصًا للأعمال من متصفح إيدج الخاص بها على كافة المنصات وأنظمة التشغيل.

ويقدم متصفح إيدج للأعمال Edge for Business تجربة جديدة مخصصة للعمل تمكن الشركات والمؤسسات من ضبط إعداداته للحصول على أكبر قدر من الإنتاجية والأمان.

ويشبه متصفح إيدج للأعمال النسخة العادية من المتصفح، مع بعض الإعدادات التي تجعل تجربة التصفح أكثر ملاءمة للعمل.

وعمدت مايكروسوفت إلى تمييز الإصدار الجديد بأيقونة معدلة وبعض التغييرات البصرية البسيطة في الواجهة، بالإضافة إلى الإعدادات الجديدة.

وتتيح مايكروسوفت لأصحاب الشركات التحكم بسياسة التصفح والإعدادات في متصفح إيدج للأعمال.

ويسمح المتصفح الجديد بالفصل بين التصفح الخاص بالعمل والتصفح الشخصي، كما أنه لا يزامن البيانات الشخصية المستخدمين في نافذة التصفح الخاصة بالعمل.

ويستطيع المتصفح تقليل المساحة السطحية المعرضة للهجمات الإلكترونية، مما يعزز الوضع الأمني للمؤسسات والشركات.

وبالنسبة للمستخدمين النهائيين الذين يسجلون الدخول باستخدام حساب العمل والحساب الشخصي معًا، فسوف تتوفر لهم تجربة تصفح أفضل من خلال خاصية التبديل التلقائي بين الحسابين، عند فتح مواقع معينة.

ولا يتطلب المتصفح الجديد تنزيلاً منفصلاً، حيث يُشغل تلقائيًا عن طريق تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت المخصص Entra ID.

وتقول مايكروسوفت إن مطوريها يعملون على مزايا وتحسينات جديدة للمتصفح الجديد، وسوف تصدر لاحقًا مع التحديثات القادمة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن المتصفح الجديد لأول مرة في مؤتمر المطورين السنوي الذي عُقد في مايو/ آيار الماضي