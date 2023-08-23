تحتوي ساعة آبل الذكية (Apple Watch) على العديد من ميزات التي تتيح لك مراقبة أنشطتك اليومية وتتبع المؤشرات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ساعة آبل أيضًا كامتداد لهاتف آيفون المقترن بها بالسماح لك بتلقي المكالمات وإرسال الرسائل والبقاء على اطلاع بآخر الإشعارات التي تصل إلى هاتفك.

ومع أن تلقي الإشعارات ومتابعتها في ساعة آبل مفيد، لكن في بعض الأحيان تكون الإشعارات التي تصل إلى الساعة مزعجة وتسبب التشتت خاصة إذا كنت تمارس الرياضة أو ترغب في أخذ قسط من الراحة من إشعارات الهاتف.

إذن، كيف يمكنك تقليل الإشعارات في ساعة آبل الذكية؟ إليك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها للقيام بذلك:

1- فعّل ميزة التركيز:

تتيح لك ميزة التركيز (Focus) المتوفرة في أجهزة آبل المختلفة إسكات صوت إشعارات محددة مؤقتًا، مما يتيح لك الاستمرار في التركيز والاستمتاع بالنشاط الذي تمارسه أو خلال وقت الراحة. ويمكنك تخصيص ميزة التركيز للسماح بوصول تنبيهات بالإشعارات التي تصلك من تطبيقات وجهات اتصال محددة.

تحتوي ساعة آبل على العديد من أوضاع التركيز المحددة سابقًا التي يمكنك الاختيار منها اعتمادًا على احتياجاتك. ويمكنك تفعيل أوضاع التركيز في ساعة آبل باتباع الخطوات التالية:

اسحب إلى الأعلى من أسفل الشاشة للوصول إلى (مركز التحكم) Control Center. اضغط مطولًا على أيقونة ميزة التركيز التي تظهر كهلال، ثم اختر الوضع الذي تريد استخدامه، وحدد مدة تفعيل ميزة التركيز. تذكر أن إعدادات ميزة التركيز تتزامن عبر جميع أجهزة آبل الخاصة بك، لذلك ستطبق الإعدادات نفسها في جميع أجهزة آبل الأخرى التي تستخدمها.

2- أطفئ تذكيرات ميزة الوقوف:

تحتوي ساعة آبل على العديد من الميزات المفيدة التي يمكن أن تساعدك في تحسين صحتك العامة. ومن هذه الميزات هي (حلقات النشاط) Activity rings التي تراقب أنشطة معينة. يتضمن ذلك حلقة (الوقوف) Stand وهي الحلقة الزرقاء التي تتعقب عدد المرات التي تقف فيها وتتحرك طوال اليوم.

تحتاج إلى الوقوف لمدة دقيقة على الأقل في كل 12 ساعة لإغلاق حلقة Stand الخاصة بك لذلك اليوم. وستذكرك ساعة آبل بالتحرك إذا بقيت جالسًا لمدة 50 دقيقة متواصلة. ومع ذلك، يمكن أن يصبح هذا مزعجًا ومشتتًا بسرعة عند التركيز في العمل أو أي شيء آخر.

ولإيقاف تشغيل إشعارات وقت الوقوف في ساعة آبل، اضغط على (التاج الرقمي) Digital Crown وانتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings ثم مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (النشاط) Activity وعطّل خيار (تذكيرات الوقوف) Stand Reminders.

يمكنك أيضًا تعطيل خيارات الإشعارات الأخرى الموجودة في قسم النشاط، مثل: (التدريب اليومي) Daily Coaching، و(إكمال الأهداف) Goal Completions، و(التحديات الخاصة) Special Challenges، و(إشعارات مشاركة النشاط) Activity Sharing Notifications.

3- تعطيل تذكيرات اليقظة:

مثل تذكير Stand، تشجعك ساعة آبل أيضًا على قضاء بضع دقائق يوميًا للتركيز في التنفس العميق عبر تذكيرات (اليقظة) Mindfulness ويمكن أن يساعد هذا التمرين البسيط في تقليل التوتر زيادة التركيز والانتباه.

ولإيقاف تشغيل تذكيرات Mindfulness في ساعة آبل، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على (التاج الرقمي) Digital Crown وانتقل إلى تطبيق الإعدادات. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (اليقظة) Mindfulness، وفي قسم (التذكيرات) REMINDERS عطّل خيار (Start of Day) و (End of Day). يمكنك أيضًا التحكم في تذكيرات اليقظة بتحديد أوقات لوصول تذكيرات تكون مناسبة لجدول أعمالك، وللقيام بذلك انقر فوق (إضافة تذكير) Add Reminder واختر وقتًا أكثر ملاءمة لتلقي الإشعار.

4- تفعيل الوضع الصامت أو وضع المسرح:

يمكن أن يساعد تفعيل الوضع الصامت والاعتماد على الاهتزازات لتنبيهك بوصول إشعارات في زيادة التركيز أثناء التمرين أو القيام بأي مهمة أخرى تحتاج إلى تركيز. ولتفعيل الوضع الصامت في ساعة آبل، اسحب إلى الأعلى من الجهة السفلية للوصول إلى مركز التحكم، ثم انقر فوق أيقونة الجرس لتفعيل (الوضع الصامت) Silent Mode.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام (وضع المسرح) theater mode، الذي يكتم صوت الإشعارات ويمنع شاشة الساعة من الإضاءة عند رفع معصمك. ولتفعيله، اسحب شاشة الساعة إلى الأعلى ثم انقر فوق أيقونة وضع المسرح التي تظهر كقناعين.

5- تعطيل التعليقات الصوتية:

يمكن أن يؤدي جعل المساعد الصوتي سيري (Siri) يقرأ تنبيهات التمرين الخاصة بك إلى تشتت تركيزك أثناء ممارسة الرياضة. إذا وجدت هذه الميزة مشتتة للانتباه، فيمكنك منع سيري من قراءة الإشعارات الخاصة بميزات تتبع اللياقة البدنية في ساعة آبل بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings ثم اختر (التمرين) Workout وعطّل خيار (التعليقات الصوتية) Voice Feedback.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تلاحظ أن سيري تنشط بالخطأ عند رفع معصمك أو التحدث، فيمكنك تعطيلها بالانتقال إلى الإعدادات ثم اختر (سيري) Siri وأوقف تشغيل خيار Raise to Speak.