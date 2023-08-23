كل ما تحتاج إلى معرفته عن استخدام جهاز AirTag مع هواتف أندرويد

توفر (أجهزة التتبع) Trackers مثل جهاز AirTag من آبل طريقة سهلة ورخيصة لتتبع الكثير من الأغراض الشخصية التي قد نفقدها بسهولة، أو ننساها عن طريق الخطأ مثل: محفظة الجيب، أو سلسلة المفاتيح، أو حقائب اليد الصغيرة، كما يستخدمها المسافرون لتحديد موقع أمتعتهم المفقودة.

ولكن هل يمكنك استخدام جهاز AirTag مع هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد لتتبع أغراضك الشخصية؟ المشكلة الوحيدة في هذا الجهاز أنه جهاز AirTag من آبل، أي أنه مقيد بمنتجاتها؛ لأنه يعتمد على تطبيق (Find My) لتحديد موقع العناصر التي تتبعها.

ونظرًا إلى أن تطبيق (Find My) غير متاح لنظام أندرويد، فيمكنك استخدام هذا الجهاز مع هاتفك بدرجة محدودة، على سبيل المثال: إذا كنت قلقًا بشأن استخدام شخص ما لجهاز (AirTag) لتتبعك، فتقدم آبل تطبيقًا لنظام أندرويد يساعدك في اكتشاف ذلك.

إليك طرق استخدام AirTag مع هاتف أندرويد:

كما ذكرنا سابقًا؛ لا يمكنك استخدام جهاز AirTag مع هاتف أندرويد لتتبع أغراضك الشخصية؛ لأن أجهزة AirTag تستخدم البلوتوث المنخفض الطاقة (BLE) للتواصل مع هاتف آيفون، ومثل أجهزة التتبع الذكية الأخرى، فإنها تعتمد على شبكة Find My من آبل لتوفير الموقع الدقيق للأشياء المفقودة.

ولتوفير الموقع الدقيق، لا يرسل جهاز AirTag إشارة البلوتوث إلى هاتف آيفون الخاص بمالكه فحسب؛ بل إلى كل هواتف آيفون القريبة التي اكتشفها من خلال شبكة تحديد الموقع. وترسل هذه الهواتف بدورها موقع جهاز AirTag إلى iCloud، ثم تنتقل بعدها إلى تطبيق تحديد الموقع (Find My) لرؤيته على الخريطة.

وتقول آبل إن هذه العملية بأكملها تحدث دون الكشف عن هوية مستخدمي هواتف آيفون ومع تشفير محكم، مما يحمي خصوصيتهم.

كما تتمتع أجهزة آيفون الحديثة المزودة بشريحة (Ultra Wideband) – التي تُعرف اختصارًا باسم (U1) – بمزيد من الدقة في تحديد الموقع، وهذا هو سبب عدم توافق جهاز AirTag مع هواتف آيفون القديمة، إذ يأتي هاتف (iPhone 11) وأي طراز أحدث – باستثناء طرز SE – مع شريحة U1.

وبسبب انتشار أجهزة (AirTag) واستغلالها في الأنشطة الإجرامية وتعقب الأشخاص دون إذنهم، عملت آبل على إصلاح ذلك بإطلاق تطبيق لنظام أندرويد يُسمى (Tracker Detect) الذي يساعدك في اكتشاف أجهزة AirTag التي قد يستخدمها شخص ما لتتبعك. إذا اكتشف التطبيق وجود جهاز AirTag أو أي جهاز تتبع آخر بالقرب منك لمدة عشر دقائق على الأقل، فيمكنك من خلال التطبيق جعله يشغل صوتًا لمساعدتك في العثور عليه.

هل توجد بدائل لجهاز AirTag يمكنك استخدامها مع هواتف أندرويد؟

نعم؛ يوجد الكثير من (أجهزة التتبع) المتوافقة مع أجهزة أندرويد، وأبرزها سلسلة Galaxy SmartTag من سامسونج، ولكنها تعمل حصريًا مع هواتف سامسونج جالاكسي التي تعمل بنظام (Android 8.0) أو أي إصدار أحدث. وتستخدم أجهزة SmartTags شبكة Galaxy Find لتحديد الموقع على غرار استخدام AirTag لشبكة Find My من آبل.

كما تتميز أجهزة SmartTags بأنها دقيقة في تحديد الموقع نظرًا إلى عدد الأشخاص الذين يمتلكون هواتف سامسونج جالاكسي، لذا لا ينبغي أن يكون العثور على SmartTag أمرًا صعبًا، خاصة مع نطاقها البالغ 120 مترًا.

تتضمن سلسلة أجهزة SmartTags جهازين، الأول: Galaxy SmartTag، والثاني: جهاز Galaxy SmartTag Plus. ويتميز الجهاز الثاني بدعمه تقنية النطاق الفائق العرض (UWB) لتحديد الموقع بدقة عالية.

ولكن يمكنك استخدام هذه الميزة مع هواتف سامسونج التي تدعم تقنية UWB فقط، والتي تتضمن أحدث طرز الهواتف الرائدة من سامسونج، ابتداءً من هواتف Galaxy S21 Plus و S21 Ultra و Galaxy Note 20 Ultra و Galaxy Z Fold2، وأي طراز أحدث من هذه السلاسل. لذلك إذا لم يكن لديك هاتف رائد حديث من سامسونج، من الأفضل لك الحصول على الجهاز الأول (Galaxy SmartTag) الأرخص.

كما يوجد العديد من الشركات الأخرى التي تقدم أجهزة التتبع المتوافقة مع هواتف أندرويد، وأشهرها شركة (Tile) التي تقدم منذ سنوات أفضل أجهزة التتبع في السوق، ويعتبر جهاز (Tile Pro) خيارًا مثاليًا لتتبع الأغراض التي نستخدمها يوميًا، إذ يأتي مع ميزات مشابهة لأجهزة AirTag و SmartTag.