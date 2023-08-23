طرق بسيطة لإصلاح مشكلة بطء شحن حاسوب ماك

قد يواجه مستخدمو حواسيب ماك بوك في بعض الأحيان مشكلة الشحن البطيء بحيث يحتاج الحاسوب إلى عدة ساعات لشحنه بالكامل مما يعيق سير العمل والقدرة على التنقل أثناء استخدام الحاسوب.

قد تكون هذه المشكلة متعلقة بالشاحن أو نظام التشغيل أو غير ذلك من العوامل. فإذا كنت تواجه هذه المشكلة مع حاسوب ماك بوك الخاص بك، إليك بعض الإصلاحات البسيطة لمساعدتك في شحنه مرة أخرى بالسرعة المثلى:

1- تحقق من محول الطاقة أو الكابل:

تتمثل الخطوة الأولى في تشخيص مشكلة بطء شحن حاسوب ماك في فحص محول الطاقة والكابل. إذا كان أي منهما لا يعمل بطريقة صحيحة، فيمكنه إبطاء الشحن بشكل كبير.

ومن المهم الحذر من أن الشاحن المعيب لا يتسبب في إبطاء عملية الشحن فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف حاسوب ماك بوك على المدى الطويل. لذلك، افحص المحول والكابل بعناية بحثًا عن علامات تدل على وجود مشكلة.

يمكنك أيضًا تجربة شحن حاسوب ماك باستخدام محول وكابل آخر، وإذا أصبح حاسوبك يشحن كما ينبغي، ففكر في استبدال الشاحن، وتذكر أنه من الأفضل دائمًا استخدام أدوات الشحن الأصلية من آبل لضمان أقصى قدر من التوافق والأمان.

2- تحقق من منفذ الشحن بحثًا عن رواسب:

يوجد طرز من حواسيب ماك تشحن عبر منفذ من نوع USB-C، وهناك طرز أخرى تشحن عبر منفذ من نوع MagSafe، إذا واجهت أي مشكلة في شحن حاسوبك فتحقق من منفذ الشحن بسرعة، واعتمادًا على نوع منفذ الشحن في حاسوبك تختلف طريقة الفحص.

إذا كان حاسوبك يستخدم منفذ MagSafe لشحن البطارية، فتأكد من أن هذا المنفذ نظيف وخالٍ من أي رواسب، فالمنفذ مغناطيسي وقد يجذب أي أجسام معدنية إليه.

ولكن إذا كان حاسوبك يستخدم منفذ USB-C للشحن، فحواسيب ماك بوك الحديثة تحتوي على منفذين على الأقل من نوع USB-C لشحن الأجهزة الطرفية وتوصيلها. وقد يكون واحد من هذه المنافذ قد أصبح تالفًا أو تراكم به غبار أو أوساخ مما يعيق عملية الشحن.

وللتأكد من ذلك، جرب استخدام منفذ USB-C آخر لشحن حاسوب ماك ومعرفة إذا كان هذا يحل المشكلة. ويمكنك أيضًا تنظيف المنفذ بفرشاة ناعمة أو هواء مضغوط.

3- عطّل ميزة شحن البطارية المُحسّن:

يأتي حاسوب ماك مع ميزة شحن البطارية المحسّن (Optimized Battery Charging)، التي تهدف إلى تحسين عمر بطارية الحاسوب، وتقلل تلفها بالتكيف مع استخدامك وتأخير الشحن بمجرد وصول حاسوب ماك إلى نسبة 80%. ولكن تفعيل هذه الميزة قد يؤدي إلى تباطؤ سرعات الشحن في حاسوب ماك.

يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة لتحسين سرعة الشحن، لكن تذكر أن القيام بذلك يمكن أن يؤثر في صحة بطارية حاسوب ماك على المدى الطويل. ولتعطيل ميزة شحن البطارية المحسن، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق شعار آبل في شريط القائمة واختر (إعدادات النظام) System Settings . اختر (البطارية) Battery من الشريط الجانبي. انقر فوق أيقونة (i) بجوار (صحة البطارية) Battery Health. عطّل خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging .

4- تجنب استخدام التطبيقات الثقيلة أثناء الشحن:

قد يؤدي تشغيل التطبيقات الثقيلة التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة أثناء الشحن إلى إبطاء عملية الشحن مثل: تطبيقات تحرير الفيديو والألعاب. لذا، فإن التوقف عن استخدام تلك التطبيقات الثقيلة في حاسوب ماك يمكن أن يساعد في الشحن بسرعة أفضل.

يمكن أن يساعد تطبيق Activity Monitor المتوفر في حواسيب ماك في تحديد التطبيقات والعمليات التي تستهلك الكثير من الطاقة، وللانتقال إلى تطبيق Activity Monitor، افتح نافذة Finder، وانتقل إلى (التطبيقات) Applications ثم Utilities وانقر مرتين فوق خيار Activity Monitor.

في تطبيق Activity Monitor، توجه إلى تبويب (الطاقة) Energy وابحث عن التطبيقات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة، ثم حدد التطبيقات التي لا تحتاج إلى استخدامها ثم انقر فوق زر التوقف (X) في الجهة العلوية لإغلاق تلك التطبيقات.

5- حدّث نظام التشغيل في حاسوب ماك:

قد يكون الإصدار القديم من نظام التشغيل macOS هو السبب في مشكلة بطء الشحن، فمع كل تحديث جديد لنظام التشغيل تضيف آبل ميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء لحل المشكلات التي واجهت المستخدمين في الإصدارات القديمة، ويمكن لهذه التحديثات تحسين صحة البطارية وأي مشاكل تتعلق بسرعات الشحن.

ولتحديث نظام التشغيل في حاسوب ماك بوك، انقر فوق شعار آبل في شريط القائمة واختر (إعدادات النظام) System Settings ثم (عام) General ثم انقر فوق (تحديث البرنامج) Software Update.

سيتحقق حاسوب ماك بعد ذلك من وجود أي تحديثات متاحة، وفي حالة توفر إصدار جديد من نظام التشغيل macOS، انقر فوق (التحديث الآن) Update Now وتأكد من الحفاظ على حاسوب ماك مشحونًا ومتصلاً بالإنترنت طوال عملية التحديث.