شاومي تحسن سياسة إطلاق التحديثات لهواتفها الذكية

بدأت شركة شاومي الصينية تعديل سياسة إطلاق التحديثات لهواتفها الذكية، وفقًا لما أعلنته الشركة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو.

ووعدت شاومي بأن يحصل هاتفها الجديد ريدمي K60 ألترا على تحديثات سنوية كبرى لنظام أندرويد لمدة 4 سنوات على الأقل، مع 5 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحمل هاتف ريدمي K60 ألترا لقب “Extreme Edition” داخل الصين، كما يتوقع أن تطلقه شاومي في بعض المناطق حول العالم باسم شاومي 13T برو خلال وقتٍ قريب.

ومن المتوقع أن تطبق شاومي سياستها الجديدة على هواتفها الذكية القادمة التي تحمل مواصفاتٍ مرتفعة.

وتسير شاومي على خطى سامسونج التي عدّلت سياسة التحديثات لديها في وقتٍ سابق من أجل إمداد هواتف جالاكسي بتحديثات نظام أندرويد لمدة 4 سنوات، و 5 سنوات من التحديثات الأمنية.

وتتبع شركة ون بلس الصينية سياسة مماثلة مع هواتفها المرتفعة المواصفات، في حين تقدم جوجل نفسها 3 سنوات من تحديثات نظام أندرويد و 5 سنوات من التحديثات الأمنية لهواتف بكسل التي تصدرها.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن المزيد بشأن تعديل سياسة التحديثات بالتزامن مع الإعلان عن واجهة MIUI 15 المبنية على نظام أندرويد 14 خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جدير بالذكر أن شركة آبل تتيح لهواتف آيفون 5 سنوات على الأقل من تحديثات نظام iOS السنوية الكبرى بالإضافة إلى التحديثات الأمنية التي تدوم لفترة أطول، لذا تسعى الشركات المنافسة المصنعة لهواتف أندرويد إلى تقليل الفجوة مع آبل في هذا الجانب.