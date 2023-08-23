ريلمي تكشف عن هاتف Realme 11x 5G بسعر منخفض

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Realme 11x الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G خلال مؤتمر عقدته في الهند لإطلاق منتجات جديدة في السوق المحلية.

وينتمي هاتف ريلمي الجديد إلى فئة الهواتف الذكية ذات السعر الاقتصادي، إلا أنه يحمل مواصفات مقبولة على كافة الجوانب.

ويأتي هاتف Realme 11x 5G بشاشة كبيرة الحجم ذات قياس 6.72 إنشات من نوع IPS LCD، وهي بدقة +Full HD، وتصل درجة سطوعها القصوى إلى 650 شمعة، كما أن معدل التحديث فيها يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل هاتف Realme 11x 5G بمعالج ميدياتيك +Dimensity 6100 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت (مع إمكانية إضافة حتى 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة التخزين إليها)، وسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت، لكنها غير قابلة للزيادة، إذ لا يضم الهاتف منفذًا لإضافة بطاقة ذاكرة إضافية.

ويحمل الكاميرا كاميرا خلفية ثنائية، حيث الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانوية بدقة 2 ميجابكسل للمساعدة في عمل تأثير العمق.

ويحتوي هاتف Realme 11x 5G على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC مع شاحن بقوة 33 واطًا، وتتماشى سرعة الشحن مع معيار VOOC 4.0 الذي قدمته شركة أوبو قبل سنوات، كما يأتي الهاتف محملًا بنظام تشغيل أندرويد 13 مع الإصدار الرابع من واجهة ريلمي، وحساس بصمات في جانب الهاتف مع زر التشغيل.

وتوفر ريلمي الهاتف باللونين الأرجواني والسماوي، ويبلغ سمك الهاتف أقل من 8 ميليمترات، مع وجود شكل دائري بارز للكاميرا خلف الجهاز.

وتتيح ريلمي الهاتف للشراء بسعر أقل من مئتي دولارٍ أمريكي، وسيبدأ طرحه في الأسواق نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.