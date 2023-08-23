تيك توك تتيح شراء الإعلانات ضمن نتائج البحث

أعلنت تيك توك إضافة مكان جديد للمعلنين للوصول إلى جمهورها يسمى Search Ads Toggle، حيث تسمح المنصة للعلامات التجارية بشراء الإعلانات داخل صفحة نتائج البحث.

ويتيح هذا الأمر للمعلنين استهداف مستخدمي المنصة الساعين على وجه التحديد إلى معرفة المزيد عن المنتجات أو العلامات التجارية الجديدة عن طريق كتابة الاستعلامات في مربع بحث التطبيق.

ويمثل هذا الموضع الإعلاني الأول ضمن تيك توك الذي يتيح للعلامات التجارية استهداف المستخدمين المشاركين في عمليات البحث المتعلقة بالعلامة التجارية.

ومع ذلك، فإن Search Ads Toggle يعد امتدادًا لشراء إعلان فيديو تيك توك للمعلن، وليس منتجًا إعلانيًا مستقلاً.

وتعد الشركة أيضًا بسلامة العلامة التجارية كجزء من هذا العرض، مع ملاحظة أن المعلنين لديهم خيار إضافة كلمات رئيسية سلبية إلى كل مجموعة إعلانية مما يسمح بتجنب عرض إعلاناتهم مع الاستعلامات غير المتوافقة مع علامتهم التجارية.

ووفقًا للاختبارات الداخلية المنفذة في شهر يوليو، شهدت 70 بالمئة من المجموعات الإعلانية انخفاضًا في تكلفة الإجراء مع Search Ads Toggle، وذلك بفضل التحويلات الأكثر كفاءة من موضع الإعلان.

وكانت الشركة تختبر منذ العام الماضي هذه الإعلانات. ويشمل المختبرون الأوائل علامات تجارية، مثل Clinique و DIBS Beauty. وقالت المنصة: “شهدت Clinique زيادة بنسبة 441 بالمئة في معدلات المحادثة، وزيادة بنسبة 51 بالمئة في معدلات النقر إلى الظهور، وزيادة بنسبة 7.4 بالمئة في تذكر الإعلان.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت DIBS زيادة في حجم التحويلات بنسبة 8 بالمئة، ومعدل تحويل أعلى بمقدار 6 أضعاف، وانخفاضًا بنسبة 22 بالمئة في تكلفة الاكتساب مقارنة بإعلاناتها غير البحثية.

وتشكل إضافة الشريحة الإعلانية تحديًا لأعمال الإعلانات عبر شبكة البحث في جوجل، نظرًا لأن عملاقة البحث اعترفت بأن المستخدمين الأصغر سنًا يبدأون غالبًا عمليات البحث عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك، وليس عبر محرك بحثها.

وقالت جوجل في العام الماضي: “لا يذهب نحو 40 بالمئة من الشباب إلى محرك البحث أو الخرائط عندما يبحثون عن مكان لتناول طعام الغداء، بل يذهبون إلى تيك توك وإنستاجرام.

واستغرقت تيك توك وقتها للاستفادة من مكانتها كمحرك بحث للمراهقين، وقد لا تفهم العلامات التجارية التحول الجاري عندما يتعلق الأمر بكيفية بحث الشباب عن المعلومات عبر شبكة الإنترنت.

كما أنه ليس من الواضح حتى الآن مدى جودة أداء هذه الإعلانات عند مقارنتها بعمليات شراء الإعلانات التقليدية التي اعتاد المسوقون عليها.

ومع ذلك، نظرًا لتأثير تيك توك في سلوك التسوق لدى المستخدمين، فلن يكون مفاجئًا رؤية المزيد من العلامات التجارية تجرب هذا العرض في الأشهر القادمة.

وقالت تيك توك: “يتيح البحث للمستخدمين اكتشاف محتوى ومجتمعات وعلامات تجارية ومنتجات متنوعة عبر منصتنا. تمنح الإعلانات داخل صفحة نتائج البحث المعلنين مكانًا جديدًا للإعلان حيث يبحث المستخدمون عن المحتوى ذي الصلة بأعمالهم، مما يسمح للمعلنين بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعنا”.