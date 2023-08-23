بلومبرج: هواوي تتحايل على العقوبات ببناء شبكة سرية للشرائح

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية يوم الثلاثاء بأن شركة هواوي تبني مجموعة من منشآت تصنيع أشباه الموصلات السرية في جميع أنحاء الصين للسماح للشركة بالتحايل على العقوبات الأمريكية.

وقالت رابطة صناعة أشباه الموصلات إن شركة التقنية الصينية العملاقة انتقلت إلى إنتاج الشرائح العام الماضي وتتلقى ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من التمويل الحكومي من الصين، مضيفةً أن هواوي استحوذت على ما لا يقل عن مصنعين قائمين وتبني ثلاثة مصانع أخرى.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أضافت شركة هواوي إلى قائمة مراقبة الصادرات في عام 2019 بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة كونها تشكل خطرًا أمنيًا.

وإن كانت شركة هواوي تبني منشآت تحت أسماء شركات أخرى، كما تقول جمعية صناعة أشباه الموصلات، فقد تكون قادرة على التحايل على القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية لشراء معدات صناعة الشرائح الأمريكية على نحو غير مباشر، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وأُدرجَت شركة هواوي على القائمة السوداء التجارية في الولايات المتحدة، مما يمنع معظم الموردين من شحن البضائع والتقنية إلى الشركة ما لم يحصلوا على تراخيص من الحكومة الأمريكية.

وواصل المسؤولون الأمريكيون تشديد الضوابط لقطع قدرة الشركة على شراء شرائح أشباه الموصلات التي تشغل معظم منتجاتها أو تصميمها.

وعاد قطاع السلع الاستهلاكية لشركة هواوي إلى النمو بعد انخفاض كبير في مبيعات الهواتف الذكية في العامين الماضيين، اللذين تحدّت فيهما عملاقة معدات الاتصالات تأثير العقوبات الأمريكية لإحياء قطاع الهواتف الذي كان مربحًا في السابق.

وأفادت وكالة رويترز في 12 تموز/ يوليو الماضي بأن هواوي تخطط للعودة إلى صناعة الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.