ميزات الذكاء الاصطناعي قادمة إلى الرسام في ويندوز 11

أفاد تقرير جديد صادر عن موقع (ويندوز سنترال) Windows Central بأن (الرسام) Paint قد يكون برنامج نظام ويندوز التالي في الحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقًا لتقرير الموقع المتخصص في أخبار شركة مايكروسوفت، تستكشف عملاقة التقنية الأمريكية طرقًا لجلب ميزات يدعمها الذكاء الاصطناعي إلى البرنامج في نظام (ويندوز 11)، يمكن أن تشمل القدرة على إنشاء لوحة رسم بناءً على مطالبة نصية.

ونقل موقع (ويندوز سنترال) عن مصادره أن ميزة الذكاء الاصطناعي سوف تقوم على التقنية ذاتها المستخدمة في خدمة (منشئ الصور) Image Creator الخاصة بمحرك البحث (بينج) Bing، وهي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور بناءً على الوصف النصي.

ونشر الموقع صورة لنموذج داخلي من برنامج الرسام توضح كيف قد يبدو عليه التكامل، حيث تعرض الصورة زرًا جديدًا عنوانه (الرسام السحري) Magic Paint، بالإضافة إلى شريط جانبي يتيح لك إدخال وصف للصورة لإنشائها.

ويبدو أنه يمكن بعد ذلك نقل تلك الصورة إلى لوحة الرسم الخاصة بالمستخدم لإجراء أي تعديلات، ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة كيفية عمل ذلك بالضبط.

وبالإضافة إلى برنامج الرسام، أفاد (ويندوز سنترال) بأن مايكروسوفت تتطلع إلى إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى برنامج (الصور) Photos، وبرنامج (الكاميرا) Camera، و(أداة القطع) Snipping Tool.

وبالنسبة لبرنامج الصور، قد يتضمن ذلك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعرف الأشخاص أو الأشياء في الصورة، ثم قصها ولصقها في مناطق أخرى.

أما بالنسبة لأداة القطع وبرنامج الكاميرا، فقد تضيف مايكروسوفت، وفقًا لموقع (ويندوز سنترال)، تقنية التعرف الضوئي للحروف OCR إلى كليهما.

ومن المحتمل أن يسمح هذا لكل برنامج بتحديد النص في الصور أو لقطات الشاشة، مما يجعل نسخ المعلومات ولصقها من هذه الملفات أسهل بكثير.

ولا يزال من غير الواضح إن كانت مايكروسوفت تعتزم بالفعل إطلاق أي من هذه الميزات، ولكن لن يكون الأمر مفاجئًا نظرًا إلى عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الشركة خلال العام الحالي.