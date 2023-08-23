الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تعمل لفترات أطول وتتوافق مع أي هاتف ذكي

شحنت شركة هواوي ما مجمله 2.6 مليون ساعة ذكية في الربع الثاني من عام 2022، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وذلك وفقًا للبيانات الحديثة. ولا يعتبر هذا مفاجئًا على الإطلاق؛ إذ إن قطاع هواوي للأجهزة القابلة للارتداء محبوب لدى المستهلكين من أجهزة تتبع اللياقة الذكية إلى الساعات الذكية الكاملة.

قدمت هواوي باستمرار منتجات قابلة للارتداء سبّاقة لعصرها بكثير، التي لا تختلف فقط عن الأجهزة القابلة للارتداء الذكية النموذجية من حيث التصميم، ولكنها تقدّم أيضًا بعض الميزات المذهلة التي تضعها في خانة خاصة بها في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.

يمكنك استخدامها لأسابيع دون الحاجة إلى شحنها:

واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا حول الساعات الذكية هي نفاد البطارية خلال أيام، مما يتطلب شحنًا متكررًا، الأمر الذي سيعطّل سير أنشطتك اليومية. ومع ذلك، بفضل الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، لا داعي للقلق بهذا الشأن.

إذا كنت في رحلة لعدة أيام، ونسيت إحضار شاحن ساعتك الذكية، مع معظم الساعات الذكية الأخرى، فهذا يعني أنه سيتعين عليك البقاء لبضعة أيام بدون ساعتك الذكية الموثوقة. لكن بفضل بنية البطارية الرائعة وتقنية توفير الطاقة الذكية، يمكن أن تخدمك ساعات هواوي الذكية ليلًا ونهارًا لمدة تصل إلى أسبوعين. وبإمكانك استخدام ساعتك الذكية لأيام أو حتى أسابيع دون عناء شحنها.

وإذا استخدمت ساعتك الذكية حتى أقصى حدودها من خلال تتبع صحتك ولياقتك البدنية ونومك وتوترك والمزيد، فستظل قادرًا على الاستمتاع بعمر بطارية لمدة 7 أيام بشحنة واحدة. وإذا كانت الطاقة منخفضة، فيمكنك استخدام ميزة الشحن اللاسلكي السريع التي تستغرق 10 دقائق فقط للشحن لتتمكن من استخدامها ليوم كامل.

تحكّم بالكثير عبر معصمك:

ميزة أخرى تجعل ساعات هواوي الذكية في المقدمة، هي ميزات مساعِد الحياة الذكية المريحة التي تقدمها. تساعدك هذه الميزات في إدارة مهامك اليومية والبقاء على اتصال مع جهات الاتصال الخاصة بك. باستخدام الساعات الذكية المدعومة، يمكنك إجراء مكالمات وإرسال رسائل من معصمك دون الحاجة إلى استخدام هاتفك. يمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك وسجلات الاتصال بهاتفك لسهولة الوصول إليه.

تتميز إصدارات الساعات الذكية المميزة من هواوي أيضًا بوظيفة eSIM، التي تتيح لك استخدام ساعتك الذكية كجهاز مستقل له اتصال خلوي خاص به. ويمكنك الاستمتاع بخدمات الصوت والبيانات دون الحاجة إلى حمل هاتفك.

كما يمكنك ترك هاتفك في المنزل عندما تذهب للجري أو التنزه وفي الوقت عينه ستكون قادرًا على الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أو طلب المساعدة إذا لزم الأمر.

يمكنك إقرانها مع أي هاتف ذكي:

توجد ميزة أخرى تجعل الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي فريدة من نوعها عن منافسيها هي أنها متوافقة مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية. لا يهم إذا كان هاتفك الذكي من هواوي أو آيفون من آبل، أو من سامسونج، أو أي جهاز آخر يعمل بنظام التشغيل أندرويد. فهي تتوافق مع أي هاتف ذكي، بغض النظر عن العلامة التجارية أو نظام التشغيل.

يمكنك أيضًا تحميل تطبيق HUAWEI Health من HUAWEI AppGallery أو متاجر التطبيقات الأخرى لإقران ساعتك الذكية بهاتفك والوصول إلى المزيد من الوظائف والميزات.

في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، تتميّز هواوي عن غيرها بفضل عمر البطارية الطويل الأمد، والميزات القوية، والتوافق المذهل مع أنظمة التشغيل الأساسية. وهذا يجعلها خيارًا جذّابًا لأي شخص.