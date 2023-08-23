ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.23 مليون منشأة في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصل إلى 1.23 مليون منشأة، بزيادة قدرها 2.6% عن الربع الأول من هذا العام.

وقد حظيت العاصمة الرياض بالحصة الأكبر من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة بلغت 42.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.6%، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 10.9%، وتلتها منطقة عسير بنسبة 5.3%، ووصلت نسبة المناطق الأخرى إلى 22.9%.

جاء ذلك في تقرير “مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة” للربع الثاني من عام 2023 الذي أصدرته الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

تقرير #مرصد_منشآت يستعرض في نسخة الربع الثاني 2023، أبرز الأرقام والمستجدات المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة؛ ويسلط الضوء على قطاع السياحة، ومنطقة #عسير بفرصها الريادية الواعدة، كما يستضيف خبراء وصناع قرار ويعرض عدداً من قصص النجاح. — منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) August 22, 2023

وسلّط التقرير الضوء على منطقة عسير والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها، كما حرصت “منشآت” في هذه النسخة على تكريم المصور الراحل هاني الزهراني، من خلال تخصيص أحد أعماله الفنية التي تبرز جمال المنطقة كصورة غلاف للتقرير.

واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ؛ أوضح خلالها أن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وستُطرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.

وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في رأس المال الجريء أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتج عنها تقديم نحو 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة في المملكة، تركزت مجملها في قطاعيّ التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 83%.

إذ جمعت الشركات الناشئة في المملكة ما يقرب من 1.7 مليار ريال في الربع الأول والثاني من عام 2023، مدفوعة ًبجولتين تمويليتين تاريخيتين من السلسلة “ج” بقيمة 585 مليون ريال لشركة فلاورد، منصة توصيل الورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، و498.8 مليون ريال لتطبيق نعناع لتوصيل الطلبات.

كما سلط التقرير الضوء على قطاع السياحة، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية لدعم المنشآت، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي بقيمة مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يعد البرنامج الأكبر المخصص من برنامج “كفالة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما يشمل: مقابلات مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بِنِي” للبرمجة إياد الدعلوج وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

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