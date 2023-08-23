أفضل أجهزة سامسونج اللوحية في الفئة المتوسطة في عام 2023

توفر شركة سامسونج أجهزة لوحية وهواتف ذكية بأسعار متفاوتة مناسبة للجميع، إذ توفر بعض الأجهزة اللوحية في الفئة المتوسطة لتتناسب مع الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن جهاز لوحي يعمل بشكل جيد دون الحاجة إلى دفع مبلغ كبير.

وسواء كنت تبحث عن جهاز لوحي من أجل الدراسة أو العمل أو من أجل الترفية مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب ويكون من الفئة المتوسطة، فيمكنك اختيار واحد من أجهزة سامسونج اللوحية التالية التي توفر توازنًا رائعًا بين قوة الأداء والسعر المتوسط:

1- جهاز Galaxy Tab S7 FE اللوحي:

يتميز جهاز سامسونج Galaxy Tab S7 FE بتصميم أنيق نحيف وبسيط، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، ويأتي بأربعة ألوان، وهي: الأسود (Mystic Black) والفضي (Mystic Silver) والأخضر (Mystic Green) والوردي (Mystic Pink).

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج من نوع (Snapdragon 750G) لطراز 5G، أو معالج من نوع (Snapdragon 778G) لطراز Wi-Fi، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مما يجعله مناسبًا للعب وتعدد المهام. ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية الزيادة باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية.

ويحتوي هذا الجهاز اللوحي أيضًا على مكبرات صوت مزدوجة ويدعم ميزة Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة. ويمكنك أيضًا الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو في شاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس 12.4 بوصة، وهي متوافقة مع قلم S Pen، الذي يأتي مع الجهاز اللوحي ويتيح لك الكتابة والرسم والتعليق بسهولة.

يتمتع Galaxy Tab S7 FE بعمر بطارية طويل، فهو يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكنها الاستمرار لمدة تصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو. كما أنه يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطًا.

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يتناسب مع منظومة سامسونج ويمكنه أداء المهام الأساسية بسلاسة فإن جهاز Galaxy Tab S7 FE هو خيار ممتاز. ويُباع بسعر يبدأ من 1850 ريالًا سعوديًا.

2- جهاز Galaxy Tab A8 اللوحي:

على غرار مجموعة الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A من سامسونج، فإن Galaxy Tab A هي سلسلة أجهزة لوحية من الفئة المتوسطة، وقد أنتجتها سامسونج بهدف تقديم أجهزة بأداء جيد دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة، ويُعد Galaxy Tab A8 واحد من أبرز الأجهزة اللوحية في الفئة المتوسطة من سلسلة Tab A.

يضم هذا الجهاز اللوحي شاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس 10.5 بوصات وبدقة 1200 × 1920 بكسل مما يجعله مثاليًا لمشاهدة مقاطع الفيديو واللعب بألعاب الفيديو وتصفح الويب.

ومع أن Galaxy Tab A8 لا يعمل بأفضل المعالجات مثل سلسلة Galaxy Tab S، إلا أنه يقدم أداءً جيدًا مع معالج من نوع (Unisoc Tiger T618) الثماني النوى، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali G52 MP2).

يتوفر هذا الجهاز اللوحي بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 2 أو 3 أو 4 جيجابايت وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 32 أو 64 إلى 128 جيجابايت ويمكنك زيادة ذاكرة التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فإن جهاز Galaxy Tab A8 يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر لمدة 13 ساعة من تشغيل الفيديو، ويدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقوة 15 واطًا.

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab A8 بسعر 692 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وسعة 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

3- جهاز +Galaxy Tab S7 اللوحي:

يعمل جهاز +Galaxy Tab S7 بمعالج من نوع كوالكوم (+Snapdragon 865 5G) ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. وهذه العوامل تجعله جهازًا مثاليًا لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، أو إنشاء عروض تقديمية كبيرة، أو لتخزين أكبر قدر ممكن من الوسائط داخل الجهاز.

يضم هذا الجهاز اللوحي شاشة من نوع (Super AMOLED) بمقاس 12.4 بوصة وبدقة 1752 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مما يجعله مثاليًا للاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو واللعب بالألعاب. وهذه الشاشة متوافقة أيضًا مع S-Pen، المُضمّن مع الجهاز اللوحي ويسمح لك بالكتابة والرسم والتعليق بسهولة، ويُعد أداة ممتازة لتعزيز الإبداع والإنتاجية، ويرتبط قلم S Pen مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الجهاز اللوحي.

يتمتع جهاز +Galaxy Tab S7 بعمر بطارية ممتاز لأنه يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، التي يمكن أن تستمر لمدة 14 ساعة من تشغيل الفيديو، ويدعم هذا الجهاز الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطWh.

يُباع جهاز سامسونج +Galaxy Tab S7 بسعر يبدأ من 3796 ريالًا سعوديًا.

4- جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي:

يتميز جهاز سامسونج Galaxy Tab A7 بتصميمه النحيف والأنيق مما يجعله رفيقًا مناسبًا للسفر، ويضم شاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس 10.4 بوصات وبدقة 2000 × 1200 بكسل، وتُعد مثالية لمشاهدة البرامج.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 662) ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 3 أو 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة تخزين داخلية، وهما: 32 أو 64 جيجابايت، ويقدم هذا الجهاز أداءً ممتازًا عند استخدامه للمهام المختلفة مثل: التصفح واللعب بالألعاب غير الثقيلة ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت ولن تلاحظ أي تأخير. كما أن الصوت ممتاز فهذا الجهاز اللوحي يحتوي على أربعة مكبرات صوت ويدعم ميزة Dolby Atmos.

يحتوي على بطارية سعتها 7040 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، ويُباع بسعر 779 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وسعة 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.