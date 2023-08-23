أتاري تعيد إحياء منصة ألعابها لأجهزة التلفاز الحديثة.. عاجل

أعلنت شركة أتاري، بالتعاون مع الناشر والمطور العالمي لألعاب الفيديو Plaion، عن إطلاق منصة الألعاب المنزلية القديمة الجديدة +Atari 2600 في جميع أنحاء العالم في 17 نوفمبر 2023.

وتختبر أتاري مرة أخرى رغبة المستخدمين في الدفع مقابل منصة الألعاب الباعثة على الحنين والمغطاة بألواح خشبية، حيث طرحت هذه المرة ما يبدو وكأنه إعادة إنشاء مفصلة أكثر لمنصتها الأصلية Atari 2600 التي ظهرت للمرة الأولى منذ نحو 46 عامًا.

وتشغل المنصة المُعاد إنشاؤها والبالغ سعرها 130 دولارًا الخراطيش القديمة، وتعد أصغر قليلاً من المنصة الأصلية التي ظهرت للمرة الأولى في عام 1977، ولكنها تشبه المنصة القديمة بكل شيء، من ذلك مفاتيح التبديل لاختيار اللعبة وإعادة ضبط اللعبة وتحديد نوع التلفاز.

والأفضل من ذلك، أن المنصة قادرة على تشغيل خراطيش ألعاب Atari 2600 القديمة، بالإضافة إلى الألعاب الأحدث الصادرة عبر منصة Atari 7800، ولكن لن تضطر إلى تجاوز أي عقبات حتى تدعم المنصة التلفاز الحديث.

وتأتي المنصة مزودة بمخرج HDMI ووضع الشاشة العريضة، مما يجعل من السهل توصيلها بأي شاشة حديثة. وهناك عدد قليل من التحديثات الأخرى، من ذلك منفذ الطاقة USB واختيار دقة الشاشة المتعددة.

وتأتي المنصة مزودة بخرطوشة لعبة واحدة، مع مقبس خرطوشة موسع لتقليل التصاق الخرطوشة، ويضيء شعار أتاري أيضًا عند تشغيل المنصة.

وتحتوي الخرطوشة نفسها على 10 ألعاب، من ذلك الألعاب الكلاسيكية القديمة، مثل Adventure و Combat و Yars Revenge و Missile Command. وتتضمن +Atari 2600 معدات قد تبدو قديمة نسبيًا الآن، ولكنها تتجاوز بكثير ما كان ممكنًا قبل عام 1980.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استعادة تجارب اللعب في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فإن الشركة زودت جهاز +Atari 2600 بعصا التحكم +CX40 المعاد إنشائها بالحجم والتصميم نفسه مثل عصا تحكم Atari 2600 الأصلية لإضفاء لمسة من الحنين إلى الماضي.

وعلى عكس محاولتها السابقة لمحاكاة المظهر القديم للمنصات القديمة مع جهاز Atari VCS المرتكز على البث بقيمة 300 دولار، وعدت أتاري بأن المنصة الجديدة تتمتع بالمظهر والإحساس نفسه الذي كانت عليه في الثمانينيات مع عصا التحكم والمفاتيح المعدنية.

وتعمل +Atari 2600 بواسطة رقاقة Rockchip 3128 وتحتوي على 256 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الكافية لتشغيل أي من مجموعة ألعاب Atari 2600، كما تأتي بمساحة تخزين داخلية تبلغ 256 ميجابايت.

ويمثل الحفاظ على الألعاب الكلاسيكية أولوية بالنسبة لشركة أتاري، كما أن إصدار +Atari 2600 يجعل مئات ألعاب Atari 2600 و Atari 7800 الصادرة على مدار الخمسين عامًا الماضية في متناول الجميع عالميًا.