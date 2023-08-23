أبرز التطبيقات لإنشاء بطاقات دعوة للمناسبات المختلفة

عند التخطيط لمناسبة شخصية أو تنظيم حدث في الشركة التي تعمل بها، يكون من الضروري إرسال بطاقات دعوة رقمية مناسبة للحدث، تكون مصممة بطريقة جميلة وإبداعية، ويمكن إرسالها بسهولة من الهاتف إلى جميع الأشخاص المدعوين إلى الحدث.

فإذا كنت تبحث عن تطبيق يساعدك في إنشاء بطاقات دعوة للحدث القادم، يمكنك تجربة التطبيقات التالية المُتاحة لمُستخدمي أندرويد وآيفون:

1- تطبيق Invitation Maker, Card Creator :

إذا كنت ترغب في إنشاء بطاقة دعوة جميلة وبسرعة، فإن تطبيق Invitation Maker, Card Creator سيساعدك في ذلك. وعند البدء باستخدامه، ستجد العشرات من القوالب للاختيار منها، وهي مصنفة حسب أنواع الأحداث.

يوفر هذا التطبيق جميع أدوات التحرير التي قد تحتاجها لتخصيص بطاقة الدعوة، إذ يمكنك تغيير الخط وإضافة الرسومات وتغيير الخلفية وإضافة روابط. وتفيد ميزة إضافة الرابط بشكل خاص لإضافة رابط لموقع إقامة الحدث، أو تفاصيل الاتصال.

من ناحية أخرى، يتيح لك هذا التطبيق إنشاء بطاقات دعوة تتكون من صفحات متعددة لتتمكن من إضافة جميع التفاصيل التي تريدها.

تطبيق Invitation Maker, Card Creator مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Invitation Maker by Invitd :

إذا كنت تُنشئ دعوات للأحداث بشكل متكرر، فأنت تعلم أن التعامل مع الدعوات المتعددة ليس بالأمر السهل. لكن يمكن لتطبيق Invitation Maker by Invitd مساعدتك في إدارة هذه العملية وما عليك سوى إضافة اسم الحدث وموقعه، واختيار التصميم، ثم إرسال الدعوات إلى جهات الاتصال كرسالة نصية، ويمكن للمدعوين الرد على الحدث بالنقر فوق رابط الدعوة.

تطبيق Invitation Maker by Invitd مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Evite:

إذا كنت تتطلع إلى إرسال دعوات إبداعية، فإن Evite يوفر بعض التصميمات المميزة لأي حدث. إذ يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأحداث في الصفحة الرئيسية، مثل: حفلات الزفاف، وأعياد الميلاد، وغيرها، ويوفر Evite قوالب مجانية ومدفوعة، مع وجود الكثير من التصاميم في كل منها.

بعد اختيار القالب المناسب، سيكون تحريره بسيط، وما عليك سوى إضافة التفاصيل الأساسية، وتحديد التاريخ والوقت، وكتابة أي ملاحظة قصيرة، ثم يمكنك البدء بإرسال الدعوة. ويمكنك معاينة الدعوات قبل إرسالها للتحقق من ترتيب كل شيء. وبعد إرسال دعوتك، يمكنك التواصل مع المدعوين في تبويب الرسائل.

تطبيق Evite مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Poply:

يوفر تطبيق Poply قوالب مناسبة لجميع أنواع الأحداث والمناسبات، وما عليك سوى تحديد التصميم الذي يناسبك، ثم اختيار (تخصيص) Customize لإضافة التفاصيل. ويمكنك أيضًا إرسال دعوات للأحداث الافتراضية، حيث يمكنك إضافة رابط ورمز مرور لأي برنامج خاص بإقامة الأحداث الافتراضية.

يمكنك أيضًا إرسال تذكيرات بالحدث بوقت سابق، ويمكنك إدارة الاستجابات الخاصة بالدعوات المختلفة بطريقة بسيطة، إذ ستتعرف من استجاب للحدث ومن فتح الدعوات.

تطبيق Poply مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Punchbowl:

يوفر Punchbowl مجموعة من التصنيفات لجميع الأحداث معروضة في الصفحة الرئيسية، بالإضافة إلى بعض الفئات الفرعية لأنواع محددة من الأحداث، ويتضمن كل حدث مجموعة من القوالب المختلفة، وبعد اختيار القالب المناسب يمكنك إجراء التعديلات وإضافة تفاصيل الحدث. وتساعدك لوحة التحكم في إدارة أحداث متعددة في وقت واحد، ويمكنك عرض جميع الدعوات وأي بطاقات أرسلتها.

تطبيق Punchbowl مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.