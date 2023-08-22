IBM تتخلى عن نشاطها التجاري في مجال الطقس

وقعت شركة IBM اتفاقية لبيع شركة Weather وأصولها إلى فرانسيسكو بارتنرز، وهي شركة أسهم خاصة تركز على التكنولوجيا، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وتشمل عملية البيع، التي من المتوقع إغلاقها بحلول شهر أبريل، تطبيق الهاتف المحمول The Weather Channel والمواقع الإلكترونية Weather Channel و Weather.com و Weather Underground و Storm Radar، بالإضافة إلى منصة علوم التنبؤ والتكنولوجيا التابعة لوحدة الطقس وخدمات البيانات المؤسسية لصناعات البث والإعلام والطيران وتكنولوجيا الإعلان.

وتخطط فرانسيسكو بارتنرز لتحويل جزء من أعمال الطقس إلى محور أكثر توجهًا نحو المستهلك، وإضافة أدوات جديدة للمستخدمين تتعلق بالصحة والرفاهية.

وكجزء من الصفقة، تحتفظ IBM بإمكانية الوصول إلى بيانات الطقس، التي تستخدمها لتشغيل بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المباعة لعملاء المؤسسات.

وهذا النظام، المُدرب أيضًا على بيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، موجه نحو تحليل البيانات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحليل المناخ مثل رصد الكوارث الطبيعية.

ودفعت IBM في عام 2016 مبلغ 2 مليار دولار مقابل شركة Weather، وكانت تستكشف إمكانية البيع منذ شهر أبريل على الأقل، حيث تسعى إلى تبسيط أعمالها.

وقالت الشركة: “توفر وحدة الطقس بيانات طقس دقيقة للغاية للمستهلكين والشركات، وهي من بين أفضل 10 علامات تجارية موثوقة في أمريكا، وتخدم الوحدة ما متوسطه 415 مليون شخص شهريًا من خلال أصولها الرقمية التي تتعامل مع المستهلك”.

وقدرت التقارير الصادرة في شهر أبريل قيمة الصفقة القادمة بأكثر من مليار دولار. وتتوافق عملية البيع مع التحول الاستراتيجي لشركة IBM، حيث تضيق الشركة نطاق تركيزها على المحركات الرئيسية، مثل البرامج والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

ويتمثل أحد الرهانات في Watsonx، وهي أداة تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي أعلنت عنها IBM في شهر مايو والتي من المقرر أن تظهر للمرة الأولى في الربع الثالث.

وتهدف الشركة إلى أخذ زمام المبادرة في تطوير ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام للشركات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب الهائل على المواهب البشرية ونقصها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن Watsonx ميزة للتعليمات البرمجية المولدة بالذكاء الاصطناعي، ومجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومكتبة تضم الآلاف من نماذج الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق المدربة على اللغة والبيانات الجغرافية المكانية وأحداث تكنولوجيا المعلومات وبيانات الطقس من شركة Weather، التي تستمر IBM في استخدامها.