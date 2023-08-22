ميتا تطلق إصدار الويب من ثردز.. عاجل

أعلنت شركة ميتا إطلاق إصدار الويب من تطبيق ثردز، بحيث أصبح من الممكن استعمال المنصة عبر متصفحات الويب، على أن يُطرح إصدار الويب للمستخدمين في الأيام المقبلة.

ويضع هذا التحديث – الذي كان مطلوبًا بشدة من قبل المستخدمين منذ إطلاق التطبيق في الشهر الماضي للأجهزة المحمولة فقط – المنصة الجديدة على بعد خطوة واحدة من توفير الوظائف نفسها التي تقدمها منافستها إكس، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، ويمكن أن يساعد في إعادة نمو المستخدمين بعد فترة بطيئة.

وقالت شركة ميتا: “يمكن لمستخدمي ثردز قريبًا تسجيل الدخول والنشر والمشاهدة والتفاعل مع المشاركات الأخرى عبر متصفح جهاز الحاسوب، حيث نطرح إصدار الويب للمستخدمين في الأيام المقبلة”.

وتخطط الشركة لإضافة المزيد من الميزات لإصدار الويب في المستقبل. وفي اختبار الوصول المبكر لبعض الميزات المستندة إلى الويب، كان من الممكن النشر عبر المنصة، ولكن من غير الممكن بعد التمرير لقراءة المشاركات.

وأطلقت ميتا تطبيق ثردز في أوائل شهر يوليو بنجاح مذهل، حيث حصل على أكثر من 100 مليون تسجيل في أسبوعه الأول على خلفية أشهر من الفوضى في تويتر.

ولكن الضجة تلاشت إلى حد ما عندما أدرك المستخدمون أن المنصة لا تزال تفتقر إلى العديد من الميزات التي جعلت منصة تويتر شائعة، مثل الموضوعات الشائعة ووظائف البحث والمراسلة المباشرة.

وتطرح ميتا بشكل مستمر تحديثات صغيرة الحجم، ولكن إصدار الويب قد يساعد في إعادة تنشيط مشاركة المستخدمين.

ويمكن أن يثير إصدار الويب الجديد أيضًا مخاوف تنافسية جديدة لمنصة إكس، بعد أن واجه المالك إيلون ماسك رد فعل عنيف من المستخدمين من خلال اقتراحه التخلص من ميزة الحظر الخاصة بالمنصة.

وروج موظفو ميتا لأسابيع بأن إصدار الويب من ثردز قيد التطوير ويُختبر داخليًا. وأشار آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، الذي يقود ثردز أيضًا، في الأسبوع الماضي إلى أنه كان ينشر من إصدار الويب واقترح أنه قد يكون جاهزًا قريبًا، ولكنه يحتاج إلى المزيد من العمل.

ويعد إصدار الويب مجرد ميزة واحدة من سلسلة المميزات الأخيرة للتطبيق، حيث تواصل ميتا بناء المنصة الجديدة.

وتشمل الميزات الأخرى التي أضافتها الشركة في الشهر الماضي علامتي تبويب “إعادة النشر” و”الإعجابات” الجديدتين اللتين تعرضان للمستخدمين المنشورات التي أعادوا مشاركتها وأعجبوا بها في الحسابات، وموجز متابعة بتسلسل زمني وزر لمشاركة منشورات ثردز عبر رسائل إنستاجرام المباشرة.