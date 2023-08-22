مايكروسوفت تختبر ميزات ذكاء اصطناعي جديدة في تطبيقات ويندوز

تعمل مايكروسوفت على تطوير ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من تطبيقاتها المختلفة في نظام ويندوز.

وأفاد موقع “ويندوز سنترال” التقني نقلًا عن مصادر داخل الشركة، بأن مايكروسوفت ستضيف الميزات الجديدة إلى تطبيقات الصور والرسام بالإضافة إلى أداة القص وتصوير الشاشة Snipping Tool.

وأضاف التقارير أن بعض تلك الميزات المنتظرة قد تتطلب وجود عتاد معين في الأجهزة، مثل وحدة المعالجة البصرية VPU أو وحدة المعالجة العصبية NPU من أجل تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في حين قد لا تحتاج ميزات أخرى إلى عتاد من نوع خاص.

وستضيف مايكروسوفت ميزة تعرف العناصر والأشخاص إلى تطبيق الصور، لتسهيل تحديدها بدقة ونسخها ولصقها، وهي ميزة متوفرة بالفعل منذ فترة في أنظمة أندرويد و iOS.

وستحظى أداة القص وتصوير الشاشة Snipping Tool بميزة تعرف الحروف بصريًا – التي تُعرف اختصارًا باسم OCR – لتمكين نظام ويندوز من تعرف النصوص داخل لقطات الشاشة ونسخها إلى الحافظة، كما ستتوفر الميزة نفسها في تطبيق الكاميرا.

وتختبر مايكروسوفت ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق الرسام استنادًا إلى الأوامر الكتابية التي يُدخلها المستخدم على نحو يشبه ميزة توليد الصور في بينج.

ولا يُعرف تحديدًا موعد توفر تلك الميزات الجديدة التي لا تزال قيد التطوير، علمًا بأنها ستكون مقتصرة على تطبيقات مايكروسوفت في ويندوز 11 دون الإصدارات الأقدم.

ومن المنتظر أن تعقد مايكروسوفت مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للإعلان عن أجهزة جديدة من سلسلة سيرفيس.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق عن مساعد الذكاء الاصطناعي المعروف باسم “كوبيلوت Copilot” لنظام ويندوز 11، وسيتوفر لكافة المستخدمين خريف العام الجاري.