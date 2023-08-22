مايكروسوفت تجلب بايثون إلى إكسل

أعلنت شركة مايكروسوفت جلب لغة البرمجة الشائعة بايثون إلى برنامج جداول البيانات إكسل، حيث تتوفر المعاينة العامة لهذه الميزة، مما يسمح لمستخدمي إكسل بالتعامل مع البيانات في بايثون وتحليلها.

وقالت الشركة: “يمكنك معالجة البيانات في إكس واستكشافها باستخدام مخططات ومكتبات بايثون، ومن ثم استخدام صيغ إكسل ومخططاته وجداول PivotTables لتحسين رؤيتك بشكل أكبر، كما يمكنك الآن إجراء تحليل متقدم للبيانات في بيئة إكسل المألوفة عن طريق الوصول إلى بايثون مباشرةً من شريط إكسل”.

وليس هناك حاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية أو إعداد وظيفة إضافية للوصول إلى الميزة، حيث أن تكامل بايثون في إكسل يعتبر جزءًا من الموصلات المضمنة و Power Query.

وتضيف مايكروسوفت وظيفة بايثون جديدة تسمح بعرض بيانات بايثون داخل شبكة جدول بيانات إكسل، مما يسمح للمستخدمين بتضمين تعليمات بايثون البرمجية مباشرة في خلية لتنفذ مثل أي ماكرو أو وظيفة إكسل عادية.

وتكون مكتبات بايثون الشهيرة، مثل pandas و statsmodels و Matplotlib، متاحة في إكسل من خلال الشراكة مع Anaconda، وهو مستودع بايثون للمؤسسات.

وتعتبر بنية مايكروسوفت السحابية مسؤولة عن إجراء حسابات بايثون، مع إرجاع النتائج إلى إكسل. ويتمكن مستخدمو إكسل من إنشاء صيغ وجداول PivotTables ومخططات تعتمد جميعها على بيانات بايثون، مع القدرة على جلب مكتبات الرسوم البيانية، مثل Matplotlib و Seaborn، للمرئيات، مثل الخرائط الحرارية.

وقال جويدو فان روسوم، مبتكر لغة بايثون، الذي يعمل الآن كمهندس في مايكروسوفت: “أنا متحمس لأن هذا التكامل بين بايثون وإكسل أصبح حقيقة. أتوقع أن يجد كلا المجتمعين استخدامات جديدة مثيرة للاهتمام في هذا التعاون، مما يزيد من قدرات كل شريك. عندما انضممت إلى مايكروسوفت قبل ثلاث سنوات، لم أكن أحلم بأن هذا قد يكون ممكنًا”.

وتطرح الشركة تكامل بايثون مع إكسل كمعاينة عامة لمستخدمي Microsoft 365 Insiders في القناة التجريبية، ويكون مقتصرًا على نظام التشغيل ويندوز في البداية قبل إتاحته لمنصات أخرى في وقت لاحق.

وتشير مايكروسوفت إلى أن اشتراك Microsoft 365 يتضمن المعاينة العامة لتكامل بايثون مع إكسل، ولكنها تقيد بعض الوظائف دون وجود ترخيص مدفوع بعد انتهاء المعاينة العامة.