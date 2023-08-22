سناب شات تريد التوسع أكثر في الذكاء الاصطناعي مع ميزة Dreams

تستعد خدمة التراسل المصور (سناب شات) للتوسع أكثر في ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية، وذلك من خلال ميزتها الجديدة المسماة (دريمز) Dreams التي تعمل على تطويرها.

وكانت سناب شات قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي روبوت الدردشة (ماي أي آي) My AI الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتيح للمستخدمين العديد من الميزات، مثل: إمكانية إرسال لقطات سناب لما يقومون به ليحصلوا بالمقابل على لقطات فريدة من نوعها تحافظ على استمرار المحادثة.

ومع ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي القادمة (دريمز)، سوف تتيح سناب شات مرة أخرى للمستخدمين صور الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه الصور قد «تضعك وأصدقاءك أمام خلفيات خيالية».

وتعمل سناب شات على تطوير ميزات تسمح لمستخدميها بالتقاط صور شخصية أو تحميلها ليستخدم التطبيق تلك الصور في إنشاء صور جديدة في سيناريوهات يتخيلونها، وذلك وفقًا للنتائج التي توصل إليها باحث التطبيقات والمطور (ستيف موسر).

يُشار إلى أنه نتشر الشهر الماضي تطبيق يُسمَّى (ريميني) Remini يتيح للمستخدمين تحميل صورهم الذاتية من أجل الحصول على صور ذات مظهر احترافي لشبكة (لينكدإن) LinkedIn، وذلك دون الحاجة إلى الدفع مقابل جلسة تصوير احترافية.

وبدلًا من أسلوب الصور ذات الطابع الرسمي التي قد تتطلبها منصات، مثل: لينكدإن، فإن تطبيق (دريمز) يأتي كوسيلة لاستخدام صور السيلفي لإنشاء صور للمستخدمين في «أماكن وسيناريوهات خيالية».

وعلى غرار تطبيقات الصور الشخصية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، سوف تحتاج سناب شات إلى صور شخصية واضحة لمعالجتها، وليس صورًا لا تكون فيها ملامح المستخدم واضحة تمامًا أو يكون فيها أشخاص آخرون.

وسوف يؤدي وجود مجموعة متنوعة من الزوايا والتعبيرات وظروف الإضاءة أيضًا إلى الحصول على صور أفضل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى وضع المستخدم نفسه في «أحلام» الذكاء الاصطناعي مع (دريمز)، تعمل الشركة على تطوير ميزة «الأحلام مع الأصدقاء» Dreams with Friends التي يَمنح فيها المستخدمون أصدقاءهم الإذن بإنشاء صور «الأحلام» المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع تضمين شخصين معًا.

يُشار إلى أن ميزة (دريمز) اكتُشفت أول مرة في وقت سابق من ربيع 2023، وذلك عندما كشف المهندس العكسي (أليساندرو بالوزي) أن الميزة سوف تسمح للمستخدمين بوضع صورهم الخاصة في عوالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووجد أن الميزة الجديدة مُنحت مكانًا بارزًا في تطبيق سناب شات، وذلك بين استديو الكاميرا والقصص مباشرةً.