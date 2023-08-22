سدايا تتيح التسجيل في 12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من معسكرات سدايا (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5) التي تقام حضوريًا بالرياض خلال المدة من 17 سبتمبر إلى منتصف ديسمبر 2023م.

تتضمن هذه المعسكرات التدريبية 12 معسكرًا لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة، تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تسهم في بناء حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتطويرها.

وتشمل موضوعات المعسكرات ما يلي:

استخراج البيانات وتحليلها.

التعلم الآلي.

معالجة اللغات الطبيعية.

والرؤية الحاسوبية.

التحليل التنبؤي والبيانات الضخمة.

الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

ما أهداف معسكرات سدايا في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5؟

تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

تخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة.

إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية للحصول على شهادات معتمدة.

تخريج أكثر من 240 متدربًا ومتدربةً في هذه المجالات.

#سدايا تتيح التسجيل في 12 معسكراً لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 لتدريب +240 من خريجي البكالوريوس والدبلوم بالتخصصات التقنية والممارسين التقنيين بالمملكة.

للتسجيل:https://t.co/pPsIgW2mrh pic.twitter.com/5mkLVULyqh — SDAIA (@SDAIA_SA) August 20, 2023

الفئات المستهدفة:

أفادت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن هذه المرحلة تستهدف حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية وغير المتخصصين بما لا يزيد عن خمس سنوات من الممارسة.

وتستمر فترة التسجيل حتى يوم 26 أغسطس الحالي، ويمكن للراغبين الالتحاق بهذه المعسكرات زيارة الرابط التالي:‏ https://sdaia.academy/t5-bootcamp .