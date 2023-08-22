دِل تكنولوجيز تطلق إستراتيجية “الشريك أولًا” لحلول التخزين

أعلنت شركة (دِل تكنولوجيز) Dell Technologies عن إطلاق إستراتيجية (الشريك أولًا) Partner First في مجال التخزين، حيث سيقود شركاء دِل أكثر من 99% من عملاء دِل والعملاء الحاليين والمحتملين لمبيعات التخزين .

تجمع تلك الإستراتيجية الجديدة بين خبرة الشركاء وخبرة فريق دِل المتميزة وحلول التخزين لديها، بما يشمل: حلول ومنتجات حماية البيانات لتعزيز تجربة العملاء.

اعتبارًا من اليوم، ستقوم دِل:

بتعويض بائعي دِل بشكل أفضل فيما يتعلق بحلول ومنتجات التخزين من خلال شريك.

مضاعفة مساحة التخزين لحسابات إعادة البيع الخاصة بالشركاء بأربع مرات لتعزيز قدرة تنبؤ التفاعل والمشاركة.

وبهذه المناسبة علق (مايكل دِل) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دِل تكنولوجيز قائلًا: “تسعى شركة دِل تكنولوجيز إلى توطيد الشراكات دائمًا، إذ تتميز شركتنا بخبراتها الواسعة في العمل مع العديد من الشركاء لتعزيز التحول الرقمي لعملائنا. وتعمل إستراتيجية “الشريك أولاً” لحلول التخزين على تعزيز التزام الشركة نحو شركائنا وتوحيد الصفوف، هذا بالإضافة بالطبع إلى مزايا وخبرات ومؤهلات موظفينا وحلولنا العالمية”.

وقال بيل سكانيل، رئيس قسم المبيعات والعمليات العالمية لشركة دِل تكنولوجيز: “إن نموذج الأعمال المتعدد القنوات والنظام الداعم للشركاء من أولويات إستراتيجية شركة دِل تكنولوجيز للنمو. إذ ستحفز إستراتيجية دِل للشركاء في مجال التخزين شركة دِل على العمل بشكل وثيق مع الشركاء لاكتساب مجالات جديدة وتقديم أفضل النتائج للعملاء. فتلك الإستراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، العملاء والشركاء”.

وفي هذا الصدد؛ قالت رولا داغر، رئيسة قنوات التوزيع لشركة دِل تكنولوجيز: “شركة دِل هي الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التخزين وتقدم أفضل خدمة لعملائنا في عالمنا المتمحور حول البيانات. وعبر هذه الإستراتيجية، يمكننا تحقيق أفضل النتائج بأسرع الطرق من خلال توطيد التعاون مع شركائنا. كما تؤكد هذه الإستراتيجية التي سيقود من خلالها شركاء دِل 99% من عملائنا الحاليين والمحتملين، على أهمية قنوات التوزيع لدى الشرك “.

ومن جهته؛ قال كمال عثمان، مدير أول قنوات التوزيع لشركة دِل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وبلاد الشام: “تعد هذه الإستراتيجية في مجال التخزين، بما يشمل حلول حماية البيانات، تغيير جذري في إستراتيجية دِل للوصول إلى السوق المصمم لدعم نمو التخزين المستمر في مصر والعالم بأسره. من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا، سنحقق المزيد من الأرباح وأفضل النتائج على الإطلاق”.