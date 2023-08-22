جوجل تضيف مزايا جديدة إلى تطبيق جهات الاتصال

حدثت شركة جوجل تطبيق جهات الاتصال الخاص بها Google Contacts وأضافت إليه عددًا من المزايا الجديدة.

وتتمثل أبرز المزايا الجديدة في عرض التوقيت المحلي والطقس في صفحة جهة الاتصال داخل التطبيق.

ويلزم لعرض التوقيت المحلي والطقس وجود العنوان والموقع الجغرافي ضمن بيانات جهة الاتصال.

ويفيد عرض التوقيت المحلي لدى جهة الاتصال معرفة إن كان الوقت الحالي مناسبًا للاتصال.

ويعرض تطبيق جهات الاتصال حالة الطقس ودرجة الحرارة في صورة نصية وبصرية اعتمادًا على البيانات المتاحة في خدمة الطقس الشهيرة Weather.com.

ويُلاحظ أن التطبيق لا يعرض التوقيت المحلي وحالة الطقس في الأماكن القريبة، وهو أمر طبيعي ومتوقع.

وتجهز جوجل لإضافات أخرى في تطبيق جهات الاتصال ومنها تحسين تصميم التطبيق المصغر “ويدجت” الذي يُظهر جهة اتصال واحدة.

وتطلق جوجل المزايا الجديدة على نحو تدريجي لكافة المستخدمين في تحديثات ستتوفر عبر متجر جوجل بلاي.

وكانت الشركة قد أضافت في الآونة الأخيرة ميزة التذكير بأعياد الميلاد لجهات الاتصال المسجلة في حال إضافة ذلك إلى بياناتها المسجلة في التطبيق.

ويُعد تطبيق جهات الاتصال من جوجل التطبيق الافتراضي لإدارة جهات الاتصال في معظم الهواتف الذكية الصادرة حديثًا، وهو يتيح العديد من المزايا أهمها مزامنة جهات الاتصال بين الأجهزة المرتبطة بحساب جوجل نفسه، بالإضافة إلى إمكانية نسخ جهات الاتصال احتياطيًا واستعادتها، ودمج جهات الاتصال المكررة، وغيرها من الخيارات المفيدة.