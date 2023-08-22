جوجل تختبر ميزة نقل الشريحة الإلكترونية بين هواتف أندرويد
أجهزة محمولة

جوجل تختبر ميزة نقل الشريحة الإلكترونية بين هواتف أندرويد

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تعمل جوجل على تطوير ميزة نقل الشريحة الإلكترونية eSIM بين الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بنقل الشرائح الإلكترونية eSIM الخاصة بهم من هاتف إلى آخر مباشرةً دون الحاجة إلى اللجوء إلى شركات الاتصالات المعينة.

ولا توجد حاليًا طريقة مدمجة في نظام تشغيل أندرويد تتيح لأصحاب الشرائح الإلكترونية نقلها بين الهواتف التي يمتلكونها.

جدير بالذكر أن آبل تتيح بالفعل طريقة داخل نظام iOS تتيح نقل الشريحة الإلكترونية من هاتف آيفون إلى آخر لاسلكيًا، وهي متاحة في هواتف آيفون التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM.

وكانت جوجل قد أعلنت عن تلك الميزة في وقتٍ سابق من العام الجاري، لكنها لم تطلقها للمستخدمين حتى الآن.

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ورصد باحثون متخصصون في نظام أندرويد تلك الميزة المنتظرة مدمجة على نحو خفي في خدمات جوجل بلاي في النظام، مما يعني أنها قيد التطوير، وقد تتوفر بشكل رسمي لكافة المستخدمين لاحقًا هذا العام.

ووفقًا للباحثين، فإن جوجل سوف تطلق ميزة نقل الشريحة الإلكترونية بين هواتف أندرويد اعتمادًا على آلية مسح رموز الاستجابة السريعة QR Codes، وهي آلية تختلف عن تلك الموجودة في نظام iOS.

وتتعاون جوجل مع شركات الاتصالات المحلية في كل دولة على حدة من أجل دعم الميزة الجديدة المتوقع بدء توفرها بالتزامن مع إطلاق النسخة النهائية المستقرة من نظام أندرويد 14.

وتشهد تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهي تعد بديلًا فعالًا مقارنةً بشرائح الاتصالات التقليدية.

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