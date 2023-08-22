تقرير يكشف عن مدة التأخر في تسليم أفضل هواتف آيفون 15 المرتقبة

أفاد تقرير جديد بأنه من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن سلسلة هواتف (آيفون 15) في غضون ثلاثة أسابيع، وتبدأ شحن الأجهزة في غضون أربعة أسابيع.

ومع ذلك، قد يواجه هاتف آيفون الأحدث المزود بأكثر أنظمة الكاميرا تقدمًا تأخيرات حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بسبب جاهزية مستشعر الصورة.

ولن تتمكن شركة سوني، الموردة لأجزاء الكاميرا، من توفير مستشعر الصورة الذي يستخدمه هاتف (آيفون 15 برو ماكس) iPhone 15 Pro Max في الوقت المناسب لشحنه مع الطرازات الجديدة الأخرى.

ومن المتوقع أن تقدم شركة آبل أكبر ترقية للكاميرا في هاتف (آيفون 15 برو ماكس)، التي سوف تستخدم نظام عدسة المنظار الذي سوف يوفر تكبيرًا بصريًا أكبر من الحد الحالي البالغ 3x.

ولن يتلقى هاتف (آيفون 15 برو) هذه الترقية، وسوف يحتوي هاتفا (آيفون 15) و(آيفون 15 بلس) على كاميرات للتصوير الفائق العرض، ولكن ليس كاميرات مقربة.

ويُتوقع أن تعلن شركة آبل عن هواتف آيفون الجديدة، بالإضافة إلى ساعتيها الذكيتين (ووتش سيرس 9) Watch Series 9 و(ووتش سيرس ألترا 2) Watch Series Ultra 2 في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومن المرجح أن تبدأ الطلبات السابقة للهواتف في 15 أيلول/ سبتمبر، على أن تبدأ عمليات التسليم في 22 أيلول/ سبتمبر.

وقد يؤدي التأخير الذي يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، والذي وصفته مذكرة اطلع عليها موقع 9to5Mac، إلى تسليم هاتف (آيفون 15 برو ماكس) خلال المدة بين 6 تشرين الأول/ أكتوبر و13 تشرين الأول/ أكتوبر.

يُشار إلى أن شركة آبل لجأت إلى شحن طرازات معينة من هواتف آيفون بعد أسابيع قليلة من شحن طرازات أخرى في السنوات السابقة.

فقد شُحن هاتف (آيفون 10آر) iPhone XR بعد (آيفون 10إس) iPhone XS، وشُحن (آيفون 14 بلس) بعد (آيفون 14).

كما شُحن هاتف (آيفون 12 ميني) و(آيفون 12 برو ماكس) بأسابيع بعد (آيفون 12) و(آيفون 12 برو).

هذا، وقد توقعت مذكرة من (مصرف أمريكا) Bank of America سابقًا تأجيل شحنات (آيفون 15) إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.

ومن المتوقع أن تستبدل هواتف آبل المرتقبة بمنفذ الشحن (لايتنينج) Lightning منفذ (يو إس بي-سي) USB-C مثل حواسيب (آيباد) اللوحية الجديدة.