بنترست تريد حماية المستخدمين الأصغر سنًا

قدمت بنترست سلسلة من ميزات الأمان الجديدة الهادفة إلى توفير حماية أفضل للمراهقين الذين يستخدمون خدمتها.

وتشبه الميزات – التي تتضمن أشياء مثل الحسابات الخاصة، والمزيد من التحكم في المتابعين وعناصر التحكم في أمان الرسائل – تلك المقدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى، مثل إنستاجرام.

ويمكن الآن للمستخدمين البالغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق الاشتراك في حساب خاص أو عام. وإذا اختاروا الخصوصية، فإن بإمكانهم التواصل مع الأصدقاء عن طريق إرسال رابط فريد يسمح لهم بالاتصال.

ولا يمكن للآخرين اكتشاف هذه الحسابات الخاصة، التي تظل هي الافتراضية للمستخدمين الذين أعمارهم تقل عن 16 عامًا.

وتماثل هذه الخطوة قرار إنستاجرام الذي اتخذته المنصة لجعل حسابات المستخدمين خاصة إذا كانوا أقل من 16 عامًا، ولكنها تسمح بعد ذلك للمراهقين باختيار تحويل الحسابات إلى عامة إذا اختاروا ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع جميع المستخدمين، بما في ذلك المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بالمزيد من التحكم في المتابعين، ويتمكنون من مراجعة المتابعين وإزالة الذين لا يريدون تتبع منشوراتهم.

وبالنسبة للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فإن المنصة تزيل المتابعين، مما يجبرهم على اختيار من يريدون التعاون معه ومن يثقون به على وجه التحديد.

ومن المحتمل أن يتسبب هذا القرار برد فعل من المراهقين الذين يجب عليهم إعادة إضافة جميع الأصدقاء من جديد. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات تأتي كضرورة نظرًا للتقارير التي كشفت كيف كان المتحرشون بالأطفال يستخدمون خدمة بنترست لتنظيم لوحات الصور للفتيات الصغيرات.

وبحسب التقارير، فإن العديد من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا كذبوا بشأن أعمارهم، الأمر الذي سمح باكتشاف حساباتهم عبر المنصة.

ونتيجة لذلك، أعلنت بنترست عن مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية وسياسات التحقق من العمر المحدثة، من بين أمور أخرى لحماية مستخدميها الأصغر سنًا بشكل أفضل.

وأضافت المنصة تغييرًا آخر يتمثل في جعل الرسائل ولوحات المجموعات متاحة لجميع المستخدمين، ولكن في حال منحهم المستخدم الإذن بالاتصال أو التعاون.

ولن يتمكن المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من تلقي الرسائل إلا من المتابعين المشتركين المضافين من خلال رابط الحساب المشترك. وتنتهي صلاحية هذا الرابط بعد ثلاثة أيام أو بعد أن يستقبل المرسل متابعيه الخمسة الأوائل باستخدام الرابط القابل للمشاركة، أيهما يأتي أولًا.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للآباء، تقدم بنترست ميزة تتطلب رمز مرور قابل للتعيين قبل أن يتمكن المراهق من تغيير إعدادات حسابه. ويمكن للآباء الآن الاشتراك في ميزة رمز المرور هذه وإلغاء الاشتراك، كما يمكنهم تحديث الإعدادات المحمية في حساب المراهقين.

وأشارت بنترست إلى أن جميع الميزات والتغييرات الجديدة تبدأ في الظهور هذا الأسبوع.