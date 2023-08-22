إكس تعتزم إزالة العناوين من روابط الأخبار

يخطط إيلون ماسك، مالك منصة إكس، لإزالة العناوين من روابط المواقع الإخبارية التي يشاركها المستخدمون في المنصة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة فورتشن الأمريكية، فإن منصة إكس – تويتر سابقًا – سوف تُجري تغييرًا كبيرًا على طريقة ظهور الروابط في المنصة.

وتؤدي التغييرات الجديدة بحسب التقرير إلى جعل الروابط تظهر فقط مع الصورة البارزة فيها بدون عناوين مرفقة.

وتستهدف إكس بتلك الخطوة المدونين والصحفيين بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تعتمد على مشاركة الروابط مع المتابعين لجلب الزيارات إليها.

ومع أن الروابط ستظل تعمل بشكل سليم، إلا أن إخفاء عناوينها قد يقلل فرص النقر عليها، ويخفض الزيارات من إكس إلى المواقع الخارجية.

وتسعى إكس إلى إجبار المدونين والصحفيين على كتابة المقالات فيها مباشرةً عوضًا عن مشاركة الروابط الخارجية.

ونصح ماسك الصحفيين في منشور له عبر حسابه الشخصي بضرورة النشر مباشرةً في المنصة إن كانوا يريدون “حرية أكبر للكتابة، ودخلًا أعلى” على حد تعبيره.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق إكس برنامج مشاركة الأرباح مع منشئي المحتوى في المنصة.

وعمدت المنصة خلال الأيام الماضية إلى إبطاء فتح الروابط الخارجية وتأخير الوصول إلى المواقع الإخبارية الشهيرة والمنصات المنافسة مثل ثردز وإنستاجرام وفيسبوك.

ويمكن نشر مقالات طويلة نسبيًا في إكس والاستفادة من برنامج مشاركة الأرباح فقط في حالة الاشتراك في خدمة إكس بريميوم، المعروفة سابقًا باسم تويتر بلو.

ويُجري ماسك الكثير من التغييرات الكبيرة في المنصة التي يملكها في محاولة لتحويلها إلى تطبيق شامل يقدم خدمات متعددة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين ورفع مستوى التفاعل في ظل وجود منصات منافسة، وفي مقدمتها منصة ثردز التابعة لشركة ميتا.