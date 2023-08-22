أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة في عام 2023

تتميز هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة بالمواصفات الجيدة، مثل: الشاشة الكبيرة لمشاهدة المحتوى بصورة أفضل، والتصميم الأنيق النحيف مع البطارية ذات السعة الكبيرة، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية المتعددة العدسات التي تقدم لك صورًا مذهلة، وكل ذلك بسعر مناسب.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد جديد بسعر متوسط، ستجد الكثير من الخيارات المتوفرة في السوق، وقد يكون الأمر محيرًا إذا لم تكن متأكدًا من نوع المعالج وسعة ذاكرة الوصول العشوائي والمساحة التخزينة ومواصفات الكاميرا وأحجام البطاريات التي يجب البحث عنها.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات بعض أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة في عام 2023، ويمكنك الاختيار اعتمادًا على المبلغ الذي تريد إنفاقه والميزات التي تهمك سواء كنت تريد كاميرا ممتازة أو أداءً قويًا أو بطارية تدوم لفترة طويلة:

1- هاتف Moto G Play 2023:

يضم هاتف Moto G Play 2023 شاشة من نوع (LCD) بمقاس 6.5 بوصات وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا. ويعمل بمعالج من نوع (MediaTek MT6765 Helio G37) ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، وهذه المواصفات ستكون كافية لاستخدام هذا الهاتف لتصفح التطبيقات واللعب بالألعاب الخفيفة وأداء معظم المهام اليومية البسيطة.

يأتي Moto G Play مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، التي قد لا تكون كافية للجميع لكن تتوفر فتحة microSD، بحيث يمكنك ترقية مساحة التخزين الداخلية حسب الحاجة حتى سعة 512 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 16 ميجابكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ومستشعر لبصمات الأصابع مثبت في الجهة الخلفية، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

يُباع هاتف 2023 Moto G Play بسعر 99 دولارًا، ويتوفر باللون الأزرق (Navy Blue).

2 – هاتف Pixel 7a من جوجل:

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا، وخاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2)، ويحتوي على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر 1799 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

3- هاتف سامسونج Galaxy A54 5G:

يضم هاتف سامسونج Galaxy A54 5G شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع (Exynos 1380)، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف Galaxy A54 بسعر يبدأ من 1390 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime).

4- هاتف OnePlus Nord N30 5G :

يضم هاتف OnePlus Nord N30 شاشة من نوع (IPS LCD) قياسها 6.72 بوصات، ودقتها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (Always-on display)، وميزة (Eye comfort) التي تقلل الضوء الأزرق وتضبط ألوان الشاشة لحماية العين.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف OnePlus Nord N30 5G بمعالج من نوع (Snapdragon 695)، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 50 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يُباع هاتف OnePlus Nord N30 5G بسعر 300 دولارًا.

5- هاتف Moto G Power 2021:

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد متوسط السعر يتميز بعمر البطارية الطويل، فإن هاتف Moto G Power هو الخيار المناسب لك، إذ يضم هذا الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة تسمح للهاتف بأن يستمر يومين إلى ثلاثة أيام بشحنة واحدة، كما يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع (Snapdragon 662) الذي يوفر توازنًا بين قوة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

يضم Moto G Power شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.6 بوصات، وبدقة تبلغ 1600 × 720 بكسل، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والثانية والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف Moto G Power بسعر 842 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.