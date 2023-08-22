أدوات تساعدك في تحسين أداء شبكة الواي فاي المنزلية 

تُعد شبكة (الواي فاي) Wi-Fi واحدة من الأشياء المهمة في المنزل الآن، إذ نحتاج إليها لاتصال العديد من الأجهزة، ابتداءً من الهواتف الذكية، والحواسيب، وأجهزة التلفاز الذكية، وحتى كاميرات المراقبة، وغير ذلك الكثير. ولضمان اتصال جميع الأجهزة في المنزل يجب أن تكون ضمن نطاق إشارة الواي فاي التي يبثها جهاز التوجيه.

يشمل المنزل العادي عادة من 2 إلى 5 مستخدمين عاديين لشبكة الواي فاي المنزلية، وهناك سرعة وعرض نطاق ترددي لتتناسب مع ذلك، أما الشركات التجارية التي توظف العديد من الأشخاص في مكان واحد تستخدم شبكات واي فاي أكثر تعقيدًا لتتلائم مع عدد المستخدمين.

لكن لا تُحدد سرعة شبكة الواي فاي التي تحتاجها اعتمادًا على عدد مستخدمي الإنترنت العاديين الموجودين فقط، بل يعتمد ذلك أيضًا على ما يفعلونه. فعادة ما يقوم المستخدم العادي بتنزيل الملفات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإرسالها، بالإضافة إلى بث مقاطع الفيديو والمشاركة في مؤتمرات الفيديو، ولكن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا بسبب زيادة العمل عن بُعد.

إذ أدى انتشار العمل عن بُعد بعد جائحة كورونا إلى اعتماد العاملين أكثر على الإنترنت المنزلي للمهام التي تتطلب الكثير من عرض النطاق الترددي، وقد لا تكون سرعات الإنترنت المنزلية كافية لذلك مما يؤدي إلى مشكلة بُطء الإنترنت.

إذن، ما الذي يمكن أن يحل المشكلة؟ الجواب هو تحسين سرعة الإنترنت أو يمكنك استخدام الأجهزة التي تدعم تقنيات الواي فاي الجديدة مثل: Wi-Fi 6E التي توفر طيفًا أكبر بكثير وتداخلًا أقل.

ولكن هناك خيار آخر، وهو استخدام أدوات لتعزيز سرعة شبكة الواي فاي المنزلية، التي تعالج بعض العوامل التي يمكن أن تبطئ سرعة الإنترنت، وبعض هذه الأجهزة تقترن بجهاز التوجيه، ولا تحل مشكلات السرعة فقط بل تساعد بعض تلك الأدوات في إصلاح المشكلات الأمنية التي تعتبر مهمة أيضًا للعمل عن بُعد.

إليك بعض الأمثلة على أدوات تساهدك في تحسين أداء شبكة الواي فاي المنزلية:

1- جدار حماية منزلي:

جدران الحماية (Firewalls) هي مجموعة متنوعة من برامج الحماية، ولكن جدار الحماية لشبكة الواي فاي المنزلية ما زال غير شائع ولكنه متاح وبأسعار معقولة.

يساعد إضافة جدار حماية لشبكة الواي فاي المنزلية في حماية جميع الأجهزة المتصلة بها، وستكون أفضل أدوات جدار الحماية قادرة على التفريق بين الأجهزة المختلفة التي تتصل مع الشبكة المنزلية وتكوين حماية خصوصًا لكل جهاز.

2- نظام ذكي لإدارة الشبكة:

يمكن لشبكة Wi-Fi 6 -وهي أحدث جيل من اتصال الواي فاي – أن تقدم لك كل تحتاجه في الشبكة اللاسلكية، إذ صُممت لزيادة الكفاءة استجابة للعدد الهائل من الأجهزة المتصلة المستخدمة اليوم، كما تُحقق تحسنًا كبيرًا في الشبكات المزدحمة، ولكن نظرًا إلى أن المنازل الذكية تمثل مزيجًا من الأجهزة القديمة والجديدة، فإن إدارة كل الأجهزة المتصلة بالشبكة هي واحدة من أكبر التحديات التي قد تواجهها للاستفادة من هذه الشبكة الجديدة.

عندما تتصل الأجهزة القديمة والبطيئة بشبكة Wi-Fi 6 لديك، سيؤدي ذلك إلى انخفاض أداء الشبكة بالكامل، وهنا تظهر الحاجة إلى الأنظمة الذكية لإدارة الشبكات التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي تكتشف نوع كل جهاز متصل بالشبكة وإمكانياته، وتوفر نوع من التحكم يضمن أفضل عرض نطاق ترددي لكل جهاز، مما يساعد الشبكة في تحسين أدائها تلقائيًا.

3- أدوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

تأتي أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الغالب في شكل تطبيقات يمكنك تثبيتها في هاتفك الذكي، وهي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات غير الطبيعية في شبكة الواي فاي المنزلية. ويمكن أن تكون هذه التغيرات هي تداخلات من أجهزة غير مألوفة تحاول الاتصال بالشبكة أو انخفاضًا في أداء الإنترنت أو قوة الإشارة، أو تغييرات مفاجئة في استخدام الإنترنت.

يمكن لأدوات الواي فاي المنزلية هذه منحك خيارات للتعامل مع تلك المشكلات، مثل: حظر أجهزة معينة ومعرفة من يستخدم الإنترنت في أي وقت.

4- أجهزة تقوية إشارة الواي فاي:

نظرًا إلى إضافة المزيد من الأجهزة إلى شبكة الواي فاي المنزلية، واتساع مساحة المنزل، قد تلاحظ أن إشارة الواي فاي ضعيفة في بعض الأماكن، وستبدأ بالبحث عن خطة إنترنت أعلى، أو تفكر في تغيير جهاز التوجيه نفسه، ولكن في الحقيقة يوجد حل آخر عملي وأقل تكلفة، وهو استخدام أحد (أجهزة تقوية إشارة الواي فاي) Wi-Fi range extenders.

تتيح لك أجهزة تقوية إشارة الواي فاي توسيع نطاق الشبكة اللاسلكية وتقوية الإشارة لتصل إلى كل ركن من أركان منزلك، خاصةً إذا كنت تحاول تغطية مساحة كبيرة، وذلك عن طريق استقبال الإشارة اللاسلكية من جهاز التوجيه الخاص بك وتقويتها لتغطي الأماكن التي تعاني فيها من ضعف الشبكة.

كما تتميز هذه الأجهزة بأنها سهلة التشغيل، فكل ما عليك فعله هو اختيار مكان جيد – يُفضل أن يكون في منتصف المسافة بين جهاز التوجيه وبين المكان المراد تقوية الإشارة فيه – ثم توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، والضغط على زر (WPS) لمزامنته مع جهاز التوجيه..

الخاتمة:

في بعض الأحيان ستحتاج إلى ترقية شبكة الواي فاي الخاصة بك، إذ إن سرعة الإنترنت هي قيمة ثابتة لا يمكن تحسينها دون ترقية إلى سرعات أعلى.

ومع ذلك، فإن بطء الإنترنت قد لا يكون له أي علاقة بسرعة الإنترنت الفعلية، ويمكن أن يكون مجرد حاجة لتحسين شبكة الواي فاي المنزلية بأدوات مفيدة تعزز سرعة الشبكة وقوتها.

