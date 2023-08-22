تتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تحوّل الصور العادية إلى لوحات فنية جميلة. والعديد من المستخدمين يرغبون في تحويل صورهم الشخصية إلى لوحات فنية لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو طباعتها والاحتفاظ بها كلوحة حائط في المنزل.

فإذا كنت ترغب في تجربة ذلك، يمكنك استخدام واحدة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى لوحات فنية التي سنذكرها فيما يلي:

1- أداة AILabTools Editor :

تتميز أداة AILabTools Editor بواجهة بسيطة ويمكنك استخدامها بسهولة لتحويل صورك إلى لوحات فنية في لحظات قليلة. وبمجرد تحميل صورتك، سيكون لديك تسعة مرشحات فنية للاختيار منها. ويمكنك أيضًا استخدام أداة إزالة الخلفية بالذكاء الاصطناعي وأدوات التعديل الأخرى، وأداة إضافة النص لتحرير صورك بحسب تفضيلاتك.

تسمح لك هذه الأداة بإنشاء خمسة صور شهريًا مجانًا، وتبدأ أسعار الخطط المدفوعة من 5 دولارات مقابل 50 استخدام.

2- أداة Artguru:

تسمح لك أداة Artguru بتحويل صورك إلى لوحات فنية بسهولة. وإذا كنت جديدًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحويل الصور إلى لوحات فنية، فهذه أداة مناسبة للمبتدئين بسبب تصميمها البسيط، والواجهة التي يمكن استخدامها بسهولة، بالإضافة إلى توفر الإرشادات التي تساعد أي شخص في إنشاء لوحة فنية من أي صورة بسرعة. لكن الأمر السلبي الذي قد تلاحظه هو أن بعض النتائج تبدو مختلفة تمامًا عن الصورة الأصلية خاصة صور الأشخاص.

تسمح لك هذه الأداة بثمانية استخدامات يوميًا مجانًا، وتبدأ أسعار الخطط المدفوعة من دولارين في الأسبوع مقابل 100 استخدام.

3- أداة BeFunky:

BeFunky هي أداة مشهورة لتحرير الصور، وهي أيضًا أداة لتحويل الصور إلى لوحات فنية، وتأتي مع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تساعدك في تحويل صورك إلى لوحات فنية بسرعة، وتوفر هذه الأداة عشرة مرشحات للاختيار منها عند تحويل صورك، بالإضافة إلى وجود العديد من التأثيرات التي يمكنك إضافتها إلى صورتك بعد تحويلها إلى لوحة فنية.

تسمح أداة BeFunky بعدد غير محدود من الاستخدامات المجانية، ولكن لا يمكنك الوصول إلى بعض الميزات باستخدام الخطة المجانية، كما أن الصور تأتي مع علامة مائية لا يمكنك إزالتها إلا بعد الاشتراك في الخطة المدفوعة بسعر 12 دولار شهريًا.

4- أداة Fotor:

Fotor هي أداة لتحرير الصور وتضم ميزة تحويل الصور إلى لوحة فنية بالذكاء الاصطناعي، وللبدء باستخدامها، اختر نمط من الأنماط العديدة المتوفرة سابقًا، أو يمكنك اختيار (التخصيص) Customize لإدخال مطالبة تتضمن التفاصيل التي تريدها. وبعد تحويل صورتك، يمكنك استخدام مؤشر الشدة لتقليل شدة التأثيرات إذا كنت تريد أن تكون اللوحة الفنية أقرب ما يمكن إلى صورتك الأصلية.

يمكنك استخدام هذه الأداة مجانًا لكنك ستحصل على صور تتضمن علامة مائية، وقد تبدو الصور أحيانًا ضبابية أو منخفضة الدقة، وإذا أردت الحصول على صور واضحة وبدقة عالية وبدون علامة مائية يمكنك الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة، ويبدأ سعرها من 3 دولارات شهريًا.

5- أداة FY! Studio :

FY! Studio هي أداة متخصصة بالمطبوعات، وتأتي مع ميزة تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم إلى لوحات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبعد تحويلها يمكنك تصميم لوحة حائط تتضمن تلك الصورة تكون قابلة للتعليق في المنزل.

تسمح هذه الأداة بإنشاء ثلاثة صور أسبوعيًا مجانًا، أو يمكنك الاشتراك في الخطة المدفوعة بسعر خمسة دولارات شهريًا للاستخدام غير المحدود.