تقرير: آبل قد بدأت العمل على شرائح لن تُطلق قبل سنوات

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل قد بدأت العمل على شرائحها المستقبلية، حتى أن الأمر وصل إلى شرائح (أي19) A19 و(إم5) M5، مع أنها لم تطلق شرائح (أي17) أو (إم3) بعد.

ويستغرق تصميم المنتجات الرئيسية، مثل: هواتف آيفون الذكية وقتًا طويلًا من آبل يمتد إلى سنوات من الجهد المبذول في إنشاء كل منتج.

ومع هذه المهل الزمنية بين بدء العملية وإطلاق المنتج، فليس من المستغرب أن تعمل آبل على مكونات مخصصة للأجيال المستقبلية من هواتف آيفون الذكية، وحواسيب ماك الشخصية.

وتتضمن الصورة التي نشرها حساب التسريب في منصة إكس (تويتر سابقًا) @_orangera1n قائمة بعلامات CHIP، وهو رقم يُستخدم لتحديد طراز الشرائح المستخدمة في منتجات آبل المختلفة.

وتهدف علامات CHIP إلى ضمان عدم تثبيت البرامج الثابتة غير المتوافقة على الأجهزة الخطأ، بالإضافة إلى مهام أخرى.

ومع أن حساب Orangera1n لا يصف مصدر العلامات، يبدو أن نصًا برمجيًا نُشر من خلال (آبل ويكي) Apple Wiki هو من أنشأ القائمة، مع الإشارة إلى (آبل ويكي) هي خدمة تفحص معرفات (آبل شب) Apple Chip من خادم (تاتسو ساينينج) Tatsu Signing وتظهر الردود التي لم ترجع رمز خطأ.

ونظرًا إلى أن القوائم تتبع نمطًا تصاعديًا بالطريقة نفسها التي تتبعها أجيال سلسلة (إم) M، فهذا يعني أن هناك إشارات ترتفع إلى شريحة (إم5 ماكس) M5 Max.

وبالمثل، تحتوي شريحة (أي16 بايونيك) A16 Bionic على الرمز x81200، ولكن هناك ست قوائم أخرى بعده، لذا يُعتقد أنه يمكن استخدام اثنتين من كل منها لكل جيل من شرائح (أي) A، الأمر الذي يعني أن أرقام التعريف الشخصية تشير إلى أن آبل تعمل على شرائح (أي17)، و(أي18)، و(أي19).

ويُشار إلى أن وجود رموز للشرائح التي لن تُصدر قبل سنوات من الآن ليس أمرًا غير متوقع، ذلك أنه يتعين على آبل إجراء اختبارات مختلفة على الشرائح قبل إدماجها في منتجاتها.

ونظرًا إلى أن الرموز لا تقدم تفاصيل بشأن مواصفات الشريحة أو ميزاتها، فإن الرموز تكشف فقط عن وجود شرائح غير مسماة وتعمل عليها آبل.