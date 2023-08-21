واتساب تعمل على أدوات جديدة لتنسيق الرسائل النصية

تعمل منصة واتساب على تطوير أدوات جديدة تتيح للمستخدمين تنسيق الرسائل النصية.

وتشمل الأدوات الجديدة تحديد الأكواد البرمجية، وتمييز الاقتباسات، وإنشاء القوائم النصية.

واستنادًا إلى الصور المنشورة من النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، سوف تساعد ميزة تنسيق الأكواد البرمجية في جعل مشاركتها وقراءتها أكثر ملاءمة داخل التطبيق، وهو أمر مهم لمطوري البرامج والمبرمجين الذين يشاركون الأكواد البرمجية بكثافة داخل التطبيق، وتهدف أداة تنسيق الأكواد البرمجية إلى التخلص من مشكلة عرضها بطريقة مربكة.

وستساعد أداة الاقتباس في تحديد أجزاء محددة من الرسائل النصية وتمييزها بوضع علامة “<” قبلها، كما يمكن إنشاء قائمة نقطية بإضافة علامة شرطة “-” قبل كل عنصر في القائمة التي يود المستخدم إنشاءها.

وتختبر واتساب الخيارات الجديدة لتنسيق النصوص في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ويتوقع أن تتوفر لكافة المستخدمين في تحديثات لاحقة، بالإضافة إلى تضمينها في نسخة الويب وسطح المكتب.

وتتيح منصة واتساب بالفعل بعض الأدوات الأساسية لتعديل النصوص مثل جعلها سميكة أو مائلة أو توسيطها بخط.

ويعتمد تنسيق الرسائل النصية في واتساب على استخدام رموز لكل خيار، كوضع النص بين علامتي النجمة “*” لجعله سميكًا، ولا توفر واتساب خيارات أو أيقونات واضحة في الواجهة لإجراء تنسيق للنصوص.

ويمكن للمستخدمين الاطلاع على كيفية تنسيق الرسائل النصية في واتساب بالطرق المتاحة من خلال الموقع الرسمي.

جدير بالذكر أن منصة تيليجرام المنافسة تتيح للمستخدمين خيارات مختلفة لتنسيق النصوص، ويمكن الوصول إليها على نحو أسهل عند تحديد أي نص مربع كتابة الرسائل.