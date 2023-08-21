واتساب تتيح إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية .. عاجل

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق ميزة إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية.

ويأتي إطلاق تلك الميزة المرور بعد مرور أيام قليلة على إتاحة خيار إرسال الصور بدقة عالية.

وسيلاحظ المستخدمون وجود أيقونة “HD” عند مشاركة فيديو عالي الجودة الجودة عبر رسائل واتساب.

وعند الضغط على الأيقونة، ستظهر نافذة إضافية تخير المستخدم بين الإرسال بالجودة القياسية “Standard quality” بدقة 480 بكسل، أو الجودة العالية “HD quality” بدقة 720 بكسل.

ويعرض كل خيار حجم مقطع الفيديو الناتج، حيث يزيد الحجم – كما هو متوقع – بزيادة جودة الإرسال، مما ينتج عنه وقتًا أطول في الإرسال ومساحة تخزين أكبر.

وتضع واتساب وسم “HD” على الصور ومقاطع الفيديو داخل المحادثات عند اختيار إرسالها بدقة عالية.

ويعتمد الكثير من المستخدمين على واتساب من أجل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة وفرق العمل.

واعتاد الكثير من مستخدمي واتساب الشكوى من ضعف جودة ملفات الوسائط المتعددة عند مشاركتها عبر المنصة.

جدير بالذكر أن خيار الإرسال بالجودة العالية لا يرسل الملفات الأصلية، وإنما يعمل على ضغطها بصورة أقل مقارنة بخيار الإرسال الافتراضي بالجودة القياسية.

ويمكن لمستخدمي واتساب إرسال الملفات الأصلية من الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الكاملة عبر إرسالها “كملف Document” بحد أقصى 2 جيجابايت للملف الواحد، كما هو موضح على الموقع الرسمي.

وللاستفادة من الميزة الجديدة وغيرها من الخيارات التي أتاحتها واتساب في الآونة الأخيرة، يتعين على المستخدمين تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح في متجري آب ستور أو جوجل بلاي.