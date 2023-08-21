ميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب من ثردز قريبًا

تخطط شركة ميتا لإطلاق نسخة ويب من منصة التدوين المصغر ثردز Threads، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكر التقرير بأن إطلاق نسخة الويب سيكون خلال وقت قريب، ومع ذلك، فقد نقلت الصحيفة عن مصادرها أن خطط الإطلاق ليست نهائية وقد تتغير.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد صرح في وقتٍ سابق من الشهر الجاري بأن الشركة تعمل على إتاحة نسخة الويب من ثردز إضافةً إلى تحسين خاصية البحث داخل المنصة، وقد وعد زوكربيرج آنذاك بتوفرها خلال أسابيع قليلة.

وأضاف آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، في منشور له الأسبوع الماضي أن ميتا تختبر إصدارًا أوليًا من نسخة الويب لثردز، مشددًا على أنها ما زالت “تحتاج إلى بعض العمل” قبل الإطلاق الواسع لها.

وكانت شركة ميتا قد أطلقت ثردز مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي كمنصة مشتقة من إنستاجرام لمنافسة منصة إكس، تويتر سابقًا، على خلفية سخط قطاع عريض من مستخدميها من سياسات إيلون ماسك، مالك إكس الحالي.

وشهدت ثردز إقبالًا واسعًا من المستخدمين خلال الأيام الأولى لإطلاقها، إذ تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتراجع عدد المستخدمين النشطين ويقل التفاعل بشكل حاد لاحقًا.

ويمكن استخدام ثردز حاليًا على الأجهزة المحمولة فقط من خلال التطبيق المجاني الذي يمكن تنزيله من متجر آب ستور أو جوجل بلاي.

جدير بالذكر أن نسخة الويب من المنصة سوف تعمل عبر متصفح الإنترنت، لذا سيكون الوصول إلى الحسابات في المنصة متاحًا عبر أجهزة الحاسوب المختلفة.