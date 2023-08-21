مبيعات هواتف ون بلس تشهد ارتفاعًا قياسيًا

شهدت مبيعات هواتف شركة ون بلس الصينية نموًا كبيرًا بلغت نسبته 335% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد لي جي، رئيس الشركة في الصين، في مؤتمرٍ صحفي بأن ون بلس تتطلع إلى الريادة في عالم الهواتف الذكية ذات الأداء العالي والتركيز على تجارب الألعاب.

وأضاف جي أن الشركة تعمل حاليًا على إعطاء الأولوية لاحتياجات المستخدمين في كل نطاق سعري، وتحديد الميزات الأساسية التي يريدونها، وإيجاد طرق لتقديم قيمة فريدة تميز منتجات الشركة عن غيرها.

واستنادًا إلى الأرقام الرسمية المعلنة، فإن ون بلس تُعد حاليًا العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى نجاح إطلاق هاتفها الجديد Ace 2 Pro الذي كسر كافة الأرقام القياسية في مرحلة الحجز الأولي للإصدارات الأخرى التي أطلقتها الشركة في عام 2023 الجاري.

ويعد هاتف ون بلس Ace 2 Pro أول هاتف ذكي يحمل ذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 24 جيجابايت، حيث أدى ذلك إلى تحسن واضح في سرعة تشغيل التطبيقات، والتنقل بين التطبيقات المفتوحة بسلاسة، وتحسين أداء نظام التشغيل بشكل عام، فضلًا عن تقديم تجربة لعب مميزة.

واستطاعت الشركة الصينية أن تبيع 150 ألف وحدة من الهاتف خلال 26 ساعة فقط.

وبحسب الشركة، فقد شهدت هواتف ون بلس 11 و Ace 2 و Ace 2V نجاحًا لافتًا، مشيرةً إلى ارتفاع هائل في مبيعات سلسلة Ace خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى رفع المبيعات أكثر عبر التركيز على منافذ البيع عبر الإنترنت ومتاجر التجزئة معًا، بالإضافة إلى تحسين الدعم وخدمات ما بعد البيع.