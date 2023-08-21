لينوفو تستثمر مليار دولار في الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة لينوفو اليوم عن نتائج الربع الأول، حيث أبلغت عن إيرادات المجموعة البالغة 12.9 مليار دولار أمريكي، وصافي دخل قدره 191 مليون دولار أمريكي. وشكلت الإيرادات من الشركات غير المرتبطة بالحواسيب الشخصية 41% من إيرادات المجموعة، حيث حققت الأعمال التي تقودها الخدمات نموًا قويًا وربحية مستدامة، مما يدل على فعالية إستراتيجية التحول الذكي لشركة لينوفو.

تواصل المجموعة اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على مرونة نسبة النفقات إلى الإيرادات (E / R) ودفع الربحية المستدامة، مع الاستثمار أيضًا من أجل النمو والتحول. ولا تزال المجموعة ملتزمةً بمضاعفة الاستثمار في الابتكار على المدى المتوسط، بما يشمل: استثمار إضافي بقيمة مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات لتسريع نشر الذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم، وتحديدًا الذكاء الاصطناعي للأجهزة والبنية التحتية والحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وترى لينوفو علامات على استقرار السوق وتحسنه، وانخفاض أسعار المكونات، على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها سوق الحواسيب في الربع الماضي وظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية، وتعتقد أنه من المتوقع أن يتعافى سوق الحواسيب ويستأنف النمو في النصف الثاني من هذه السنة المالية.

وفي هذا الصدد قال (Yuanqing Yang) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في لينوفو: “في الربع الماضي، شكلت البيئة الكلية تحديات، وظل قطاع الحواسيب لدينا في مرحلة من التكيف، لكننا واصلنا تنفيذ إستراتيجيتنا. حققت أعمالنا التي تقودها الخدمات نموًا قويًا وربحية مستدامة. وزاد مزيج إيراداتنا غير المتعلقة بالحواسيب من إيرادات المجموعة عامًا بعد عام، مما يدل على فعالية محركات النمو المتنوعة لدينا، وما زلت متفائلاً بحذر بشأن انتعاش أعمالنا خلال الأرباع القليلة المقبلة. ومع استمرارنا في دفع عجلة الابتكار والتحول الذكي، فإنني واثق من قدرتنا على تحقيق الربحية والنمو المستدام على المدى الطويل في المستقبل”.

أداء قوي في الخليج:

سجلت شركة لينوفو أداءً قويًا في منطقة الخليج على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي شهدها سوق الحواسيب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا آخرًا، فبحسب أحدث بيانات “آي دي سي”، حققت شركة لينوفو أعلى حصة في السوق الخليجي مقارنة مع منافسيها بواقع 25.7%.

ومن جهته قال محمد هليلي، مدير عام شركة لينوفو في منطقة الخليج: “تماشيًا مع التوقعات العالمية، شهد سوق الحواسيب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا آخرًا مستويات متفاوتة من حالة عدم الاستقرار. لكننا مع ذلك لا نزال نحتفظ بنظرتنا الإيجابية والمتفائلة بحدوث المزيد من التعافي والاستقرار قريبًا. ومع كل ذلك، لا يزال أداء لينوفو في منطقة الخليج قويًا حيث سجّلنا أداءً ونتائج قوية خلال هذه الفترة. وبحسب أحدث بيانات “آي دي سي”، حققنا أعلى حصة في السوق مقارنة مع منافسينا بواقع 25.7%”.

وأضاف: “خلال الربع الأول، جاءت نتائجنا مدفوعةً بالتزامنا بتعزيز ودعم المجتمع والبيئة. وإلى جانب قطاع الأجهزة، تشمل إستراتيجيتنا للنمو اليوم حلولًا شاملة مثل تطوير البنية التحتية والخدمات المدارة من المؤسسات، ودعم الشركات بمختلف الأحجام من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الكبرى. وبذلك نحن لا نعزز التنوع في محفظتنا فحسب، ولكننا أيضًا نسهم في تطوير المنظومة الشاملة في قطاع عملنا”.

استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في الذكاء الاصطناعي:

تواصل لينوفو احتضان الذكاء الاصطناعي في جميع الجوانب، بعد أن بنت مزاياها في قوة الحوسبة من العميل إلى الحافة إلى السحابة والشبكة. تمثل التطورات في نماذج اللغات الكبيرة والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه، وتعمل كمحفز ومسرع يعزز اعتماد الذكاء الاصطناعي.

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستلتزم لينوفو باستثمار إضافي بقيمة مليار دولار أمريكي في الذكاء الاصطناعي، وستركز في توفير أجهزة الذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية للحوسبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحتوى مدمج بالذكاء الاصطناعي في الحلول الذكية لمساعدة العملاء في تحسين إنتاجيتهم.

حصدت محفظة الذكاء الاصطناعي الشاملة لمجموعة حلول البنية التحتية (ISG) المرتبة الثالثة في العالم من حيث البنية التحتية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أنها تقود الطريق في تصميم الجيل التالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي المدعومة من NVIDIA.

وسيتضمن خادم Lenovo ThinkSystem SR675 V3 قريبًا وحدات معالجة الرسومات NVIDIA L40S التي أُعلن عنها حديثًا، والتي ستساعد المحترفين في جميع أنحاء العالم على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتقديم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: روبوتات الدردشة الذكية وأدوات البحث والتلخيص للمستخدمين عبر الصناعات.

وتستثمر ISG مائة مليون دولار أمريكي لمواصلة تنمية برنامج المبتكرين الذكاء الاصطناعي الذي قدم بالفعل أكثر من 150 حلاً متطورًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 70 منصة محسنة بالذكاء الاصطناعي، مع 45 شريكًا من بائعي البرامج المستقلين في عامه الأول.

تستخدم مجموعة الحلول والخدمات (SSG) الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر محفظتها، بما يشمل: ذكاء الأجهزة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي للدعم التنبئي، وربوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي.

قامت أعمال مجموعة الأجهزة الذكية (IDG) بإدماج الذكاء الاصطناعي عبر جميع جوانب دورة حياة أجهزتها، من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى استخراج رؤى المستخدم لاستخدامها في تصميم المنتج وتحليله؛ وفحص ما قبل الإنتاج لنقاط الضعف في التعليمات البرمجية؛ كما يُستخدم في التصنيع بما يشمل: تخطيط الأجزاء وفحص الجودة والتحسين.

وبالنظر إلى المستقبل، تقود لينوفو التحول التحويلي في الحوسبة الشخصية، حيث سيحتاج الحاسوب الشخصي أيضًا إلى تحويل نفسه إلى حاسوب مدعم بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة. ترى لينوفو مستقبل الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمزيج هجين من تقنيات العملاء والسحابة، مما يؤدي إلى تحسين الوظائف والسرعة والإبداع والتجارب الواقعية الغامرة.

على مستوى العمليات ، تستخدم لينوفو الذكاء الاصطناعي عبر التصنيع الذكي للشركة وسلسلة التوريد وخدمة العملاء والمزيد لدفع الكفاءة والتنبؤ واتخاذ القرار.