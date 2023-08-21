كروم يقدم ميزة تحذرك من الإضافات الضارة المثبتة لديك

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة في متصفح كروم تُحذِّر المستخدمين عند إزالة إضافة مثبت لديهم من سوق كروم الإلكتروني Chrome Web Store، وعادةً ما يشير ذلك إلى أنها برنامج ضار.

يُشار إلى أن عددًا هائلًا من الإضافات غير المرغوب فيها تُنشر في سوق كروم الإلكتروني ويُروَّج لها من خلال الإعلانات المنبثقة وإعادة التوجيه.

ويُنشئ هذه الإضافات شركات الاحتيال والجهات الفاعلة في مجال التهديد الذين يستخدمونها لحقن الإعلانات أو تتبع سجل البحث الخاص بالمستخدمين أو إعادة توجيههم إلى الصفحات التابعة لهم، أو في أكثر الحالات خطورة؛ سرقة رسائل البريد الإلكتروني في جيميل، وحسابات فيسبوك.

وتكمن المشكلة في أن هذه الإضافات تُنتج بسرعة، حيث يقوم المطورون بإصدار إضافات جديدة تمامًا في كل مرة تُزيل فيها جوجل الإضافات القديمة من سوق كروم الإلكتروني.

ولسوء الحظ، فإن تثبيت واحدة من هذه الإضافات، يعني أنها ستظل مثبتة في المتصفح، حتى بعد اكتشاف جوجل لها كبرامج ضارة وإزالتها من المتجر.

ونتيجة لذلك، تعمل جوجل الآن على إحضار ميزة التحقق من الأمان إلى إضافات المتصفح، محذرةً مستخدمي كروم عند اكتشاف أحد الإضافات كبرامج ضارة أو إزالتها من المتجر وأنه يجب إلغاء تثبيتها من المتصفح.

وسوف تبدأ جوجل نشر هذه الميزة في الإصدار 117 من كروم، ولكن يمكن الآن اختبارها في الإصدار 116 من المتصفح من خلال تمكين ميزة (وحدة الإضافات في فحص الأمان) Extensions Module in Safety Check للمتصفح.

ولتفعيل الميزة، ما عليك سوى نسخ العنوان التالي: ‘chrome://flags/#safety-check-extensions في شريط العناوين الخاص بالمتصفح ثم الضغط على زر الإدخال Enter، لتُنقل إلى صفحة Chrome Flags مع تمييز ميزة (وحدة الإضافات في فحص الأمان).

وبعد التفعيل، سيظهر خيار جديد ضمن صفحة إعدادات (الخصوصية والأمان) يطالبك بمراجعة أي إضافات أُزيلت من سوق كروم الإلكتروني، كما هو موضح في الصورة التالية:

وسيؤدي النقر فوق هذا الرابط إلى نقلك إلى صفحة الإضافة الخاصة بك، وسرد الإضافات التي أُزيلت وسبب إزالتها ويطالبك بإلغاء تثبيتها.

وتقول جوجل إن الإضافات قد تُزال من سوق كروم الإلكتروني، إمّا لأن المطور لم ينشرها، أو لانتهاك السياسات، أو اكتُشفت كبرنامج ضارة.

وبالنسبة للإضافات التي اكتُشفت على أنها برامج ضارة، فيُنصح بشدة بإزالتها على الفور ليس فقط لحماية البيانات ولكن أيضًا لمنع جهاز الحاسوب من مواجهة الهجمات المستقبلية.

وبالنسبة إلى تلك التي أُزيلت لأسباب أخرى، فيُنصح بإزالتها أيضًا، حيث إنها لم تعد مدعومة أو تنتهك السياسات الأخرى، فهي حتى إن لم تكن برامج ضارة تمامًا ولكنها ليست مفيدة بالضرورة.

يُشار إلى أنه لدى جوجل صفحة سياسات مخصصة لسوق كروم الإلكتروني توضح بالتفصيل المحتوى أو السلوك الذي قد يؤدي إلى إزالة إضافة من المتجر.