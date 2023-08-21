كاسبرسكي تكشف عن ميزتين جديدتين في برنامج إدارة كلمات المرور

كشفت شركة كاسبرسكي عن ميزتين جديدتين في برنامجها لإدارة كلمات المرور (Kaspersky Password Manager)، إحداهما تتيح للمستخدمين تخزين مفاتيح فريدة بأمان لتعريف المصادقة الثنائية (2FA)، والثانية لإنشاء كلمات مرور لمرة واحدة. وإضافة إلى ذلك، توسعت قائمة المتصفحات المدعومة لتشمل Opera و Opera GX.

وقد أصبح استخدام برامج إدارة كلمات المرور خيارًا لا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا إلى العدد المتزايد من بيانات الاعتماد الرقمية المطلوبة، وزيادة تعقيد كلمات المرور اللازمة بهدف التصدي للمحاولات الخبيثة من المتسللين.

ووفقًا لاستطلاع بعنوان “التقرير السنوي لبرامج إدارة كلمات المرور 2022” الذي أجرته Security.Org، فقد تبين أن استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور في الأجهزة المحمولة تجاوز مستوى استخدامها في الأجهزة المكتبية في عام 2022، حيث يستعين بها 84% من المستخدمين في الولايات المتحدة في هواتفهم.

وبشكل عام؛ يستخدم 45 مليون أمريكي هذه البرامج لحماية بيانات تسجيل الدخول عبر الإنترنت، ومع ذلك لا يزال اثنان من كل ثلاثة أشخاص يعتمدون على الحفظ أو الملاحظات المكتوبة يدويًا للاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بهم.

الميزات الجديدة برنامج كاسبرسكي لإدارة كلمات المرور:

يوفر برنامج إدارة كلمات المرور (Password Manager) من كاسبرسكي الآن للمستخدمين مستوى مُحسّنًا من الأمن الرقمي من خلال الحصول على رموز التحقق للحسابات المحمية بالاعتماد على تعريف المصادقة الثنائية (2FA). ويُستخدم الرمز الثنائي بهدف تحسين أمن حسابات المستخدمين الأكثر أهمية، وتوفير الحماية لها حتى عند اختراق كلمة مرور الحساب.

وتعمل الميزة الجديدة الأخرى على إدخال مفتاح فريد مخزن لإنشاء رمز تسجيل الدخول لمرة واحدة، ويُحدث كل 30 ثانية. ويطلب من المستخدمين نسخ الرمز من التطبيق ومن ثم لصقه في الحقل المطلوب عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ويمكن لمستخدمي أجهزة “ماك” عرض الرموز وكتابتها يدويًا للمصادقة، كما ستتوفر هذه الميزة لمستخدمي “ويندوز” في خريف العام الجاري 2023.

وتوسعت إضافة برنامج إدارة كلمات المرور (Password Manager) من كاسبرسكي لمتصفحات الويب لدعم المتصفحين Opera و Opera GX (الإصدار 92 والإصدارات الأحدث). وتساعد هذه الإضافة المستخدمين في إدارة العمل باستخدام المعلومات الشخصية والحساسة بسهولة، وحفظ تسجيلات الدخول وكلمات المرور والبيانات الأخرى تلقائيًا في البرنامج ذاته، إضافة إلى ملء بيانات تسجيل الدخول المطلوبة تلقائيًا، أو تسديد أي مدفوعات عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى المتصفحين Opera و Opera GX (الإصدار 92 والإصدارات الأحدث)، تتوفر إضافة البرنامج حاليًا للمتصفحات التالية:

متصفح Mozilla Firefox 65 والإصدارات الأحدث.

متصفح Google Chrome 70 والإصدارات الأحدث.

متصفح “ياندكس” Yandex.

متصفح (Microsoft Edge 79 и) أو النسخ الأعلى القائمة على Chromium.

متصفح Safari لنظام التشغيل OS X.

وتقول مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: “يحتاج المستخدمون إلى خدمة لتخزين الكميات الكبيرة من المعلومات القيمة والمهمة وتنظيمها بطرق آمنة، نظرًا إلى العدد المتزايد من الحسابات والبيانات التي يقومون بإنشائها. ويتمثل الحل الأنسب في استخدام برنامج لإدارة كلمات المرور يمكن الوثوق به. وتتيح خزنة البيانات الآمنة والخاصة للمستخدمين إدارة كلمات المرور والبطاقات المصرفية والمستندات وغيرها بسهولة، مباشرة من الحواسيب المكتبية والمحمولة”.