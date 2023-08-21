سامسونج تغري مستخدمي آيفون بتجربة قابلة للطي

تركز شركة سامسونج حملتها التسويقية على هواتفها القابلة للطي الأحدث، حيث تحاول جذب مستخدمي آيفون المحتملين من خلال إظهار متعة استخدام شاشتين.

وأعلنت الشركة تحديث تطبيقها المسمى Try Galaxy القائم على المتصفح ليشمل تجربة الهواتف القابلة للطي، مما يتيح إمكانية استكشاف ميزات Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5.

ومن أجل عرض مزايا شاشة Galaxy Z Fold 5 الغامرة بالكامل بقياس 7.6 بوصة، يقدم التطبيق المحدث ميزة جديدة تستخدم هاتفين متصلين لمحاكاة تجربة الطي وتشكيل شاشة موحدة واحدة.

وتقدم محاكاة Galaxy Z Fold 5 في تطبيق Try Galaxy العديد من عروض الفيديو التوضيحية كعينة لما يبدو عليه الترفيه عبر هاتف سامسونج الذكي القابل للطي ذو الحجم الأكبر.

وعلاوة على ذلك، يشارك التطبيق مقطع فيديو حول تجربة FlexCam لتقديم تفاصيل حول ميزات الصور الشخصية لجهاز Galaxy Z Flip 5 البالغ سعره 1000 دولار مع شاشته الخارجية الجديدة بقياس 3.4 بوصة.

وتنص شركة سامسونج على أن المستخدمين الذين لا يستخدمون أندرويد يختبرون من خلال التطبيق كيف يمكن لجهاز FlexCam إطلاق العنان لإمكانات جديدة من خلال التقاط لحظات لا تنسى في مجموعة متنوعة من الزوايا الإبداعية.

ويحتاج مستخدمو آيفون إلى زيارة موقع Try Galaxy عبر متصفح سفاري، ومن ثم الضغط على زر إضافة إلى الشاشة الرئيسية للوصول إلى التطبيق.

ومع ذلك، فإن النتيجة قد لا تجذب الكثير من المستخدمين المحتملين لهواتف سامسونج القابلة للطي، حيث لا يتوفر سوى ثلاث أقسام في وضع Fold Experience، من ذلك المهام المتعددة والرؤية الغامرة واللعبة.

ويأخذ قسم الألعاب المستخدمين إلى لعبة الهوكي الهوائي، التي يمكن لعبها بشكل فردي أو ضد صديق، في حين يشغل قسم الرؤية الغامرة مقطع فيديو يظهر عبر الشاشتين.

بينما تقدم لوحة المهام المتعددة لمحة عن جميع الطرق المختلفة للوصول إلى التطبيقات عبر Galaxy Z Fold 5، مع عرض ميزات السحب والإفلات المحسّنة.

ويتضمن التطبيق واجهة المستخدم One UI 5.1.1، مما يمنح مستخدمي آبل فرصة التعرف على المشاركة السريعة بين الأجهزة القريبة والبعيدة وكيف يتفاعل Samsung Health مع الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد.

يشار إلى أن محاولات سامسونج لجذب مستخدمي آيفون ليست جديدة، حيث استخدمت الشركة أسلوبًا مشابهًا في شهر مارس بعد إطلاق سلسلة Galaxy S23.

وفي ذلك الوقت، سلطت الشركة الضوء على ميزات التصوير الليلي والذكاء الاصطناعي، ولفتت الشركة الانتباه إلى إمكانات ألعاب Galaxy S23 وعمر البطارية والشاشة أيضًا.