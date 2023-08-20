سامسونج تعتزم صناعة شاشة “أوليد” بدون حافات

تخطط شركة سامسونج لصناعة شاشات للهواتف الذكية من نوع “أوليد OLED” بدون حافات حولها.

وستحافظ الشركة على وجود الكاميرا الأمامية في الشاشة في هيئة ثقب صغير، لكن مع تحسين تقنية “الكاميرا تحت الشاشة” التي تخفي الكاميرا أسفل الشاشة ليتمكن المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو أو تشغيل الألعاب دون انقطاع بسبب وجود الكاميرا.

وقد استخدمت الشركة تلك التقنية في هواتفها القابلة للطي، وهي تعتبر خطوة في طريق إخفاء الكاميرا الأمامية بشكل كامل تحت الشاشة.

ووفقًا للعرض التقديمي الذي شاركته الشركة الكورية الجنوبية، فإن شاشة أوليد الكاملة التي تطمح إليها قد تكون منحنية عند الجوانب، مع إمكانية التحكم بسطوع الشاشة عند الجوانب.

وستتولى تصميم وإنتاج تلك الشاشات شركة سامسونج ديسبلاي Samsung Display، وهي شركة فرعية من شركة سامسونج الأم، وتعد الشركة الأكبر لإنتاج الشاشات عالميًا، وقد بلغت عائداتها خلال عام 2022 الماضي نحو 26 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع ظهور الشاشة الجديدة في سلسلة هواتف سامسونج جالكسي الراقية خلال العام المقبل.

وتعمل سامسونج ديسبلاي على إنتاج الشاشات للشركة الأم وغيرها من الشركات الأخرى، كما أنها أكبر مورّد لشاشات أوليد في معظم الهواتف الذكية الراقية، ومنها هواتف آيفون.

وبحسب تقارير صحفية سابقة، فقد طلبت شركة آبل نفسها من سامسونج وإل جي تطوير شاشات أوليد كاملة لصالحها مع إزالة كافة الحافات من حولها، لاستخدامها في هواتف آيفون المستقبلية.