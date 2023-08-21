سامسونج تخطط لتغيير تصميم هواتف جالاكسي S24

تعتزم شركة سامسونج تغيير التصميم الخاص بهواتف جالاكسي S24 القادمة مطلع العام المقبل.

وأفادت تقارير صحفية نقلًا عن مسربين مطلعين بأن سامسونج سوف تغير شكل الإطار ليصبح مستويًا، كما هو الحال في هواتفها القابلة للطي مثل جالاكسي زد فولد 5 وفليب 5.

ومن المقرر أن تجري الشركة الكورية التعديلات الخاصة بالتصميم في الإصدار الأساسي وإصدار “بلس” من سلسلة جالاكسي S24 المنتظرة، في حين قد تُبقي سامسونج على تصميم إصدار “ألترا” كما هو دون تغيير.

واستنادًا إلى التقارير الأخيرة، فقد تتخلى سامسونج عن التصميم الحالي، وتزيل انحناء الإطار الجانبي ليصبح مستويًا، وذلك خلافًا للتصميم المتبع خلال السنوات الماضية.

وكانت تقارير أخرى سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج قد تصنع إطارات إصدار “ألترا” من مادة التيتانيوم بدلًا من الألمنيوم مع الحفاظ على الوزن نفسه دون زيادة.

وتحرص سامسونج عادةً على تمييز إصدار ألترا من سلسلة جالاكسي إس عن بقية الإصدارات، وخاصةً بعد إلغاء سلسلة جالاكسي نوت، وإضافة القلم إلى هذا الإصدار.

جدير بالذكر أن آبل أيضًا تعتمد على التصميم المستوي للإطار الجانبي في الإصدارات الأحدث من هواتف آيفون مع بعض الاختلافات البسيطة.

وتتجه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال الآونة الأخيرة إلى الاعتماد على التصميم المستوي مع الحواف الحادة في أجهزتها.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن سلسلة هواتف جالاكسي S24 خلال الربع الأول من العام المقبل.