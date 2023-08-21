سامسونج تتعاون مع NEXON للكشف عن أول لعبة تدعم تقنية +HDR10 في العالم

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن إطلاق أول لعبة في العالم تتضمن معيار النطاق الديناميكي العالي للألعاب HDR10+ GAMING الذي أنشأته شركة (إتش دي آر10 بلس تكنولوجيز) HDR10+ Technologies.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة شاشات العرض المرئية في منشور على مدونتها إن لعبة (السليل الأول) أو (ذا فيرست ديسندانت) The First Descendant طُوِّرت بالتعاون مع شركة (نيكسون) NEXON، وسوف يُكشف عنها في معرض الألعاب (جيمزكوم 2023) Gamescom 2023.

وأوضحت سامسونج في منشورها أن تقنية HDR10+ GAMING توفر للاعبين تجربة ألعاب HDR المطلقة من خلال الألوان والتباين والسطوع الأعمق.

كما أنها تتيح تصويرًا أدق للتفاصيل في الظلال الداكنة والإضاءة الساطعة، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة الكاملة في مغامرة الألعاب الخاصة بهم.

ووفقًا للشركة، فإن تقنية HDR10+ GAMING تدعم تجربة محسّنة تقضي على متاعب ضبط العديد من الإعدادات اليدوية. وهي تتيح اللعب المحسن مع استجابات شبه فورية من خلال دعم معدل التردد المنخفض وزمن الوصول المتغير.

وعلاوة على ذلك، يوفر المعيار للمطورين الأدوات التي تتيح تجارب متسقة وموثوقة لألعاب HDR عبر جميع شاشات HDR10+ GAMING.

وعبّرت سامسونج عن اعتقادها بأن The First Descendant سوف تكون أول لعبة تعزز معيار HDR10+ GAMING بالكامل، فقد أُعدَّت لتزويد اللاعبين بواحدة من أكثر تجارب ألعاب HDR استجابة ودقة وسلسة حتى الآن.

يُشار إلى أن سامسونج كانت قد شاركت في تطوير شركة HDR10+ Technologies عام 2018 لتوفير معيار مفتوح المصدر وخالٍ من حقوق الملكية للبيانات الوصفية الديناميكي للصناعة.

ومنذئذ، شهدت منظومة +HDR10 نموًا ليشمل الآن 155 شريكًا وأكثر من 7,000 جهاز معتمد، ومن ذلك: أجهزة التلفاز، والشاشات، وأجهزة العرض، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة فك التشفير والمزيد.

أما فيما يتعلق بلعبة The First Descendant، فسوف يبدأ الاختبار التجريبي المفتوح لها في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، مما يسمح للاعبين في جميع أنحاء العالم «بتجربة طريقة لعب HDR الأكثر واقعية بصورة مباشرة».