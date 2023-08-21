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جوجل تطلق ميزة الترجمة في تطبيق جيميل .. عاجل

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بدأت جوجل إتاحة ميزة الترجمة في تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها جيميل Gmail.

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من ترجمة رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل تطبيق جيميل في نظامي أندرويد و iOS.

وستتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين بشكل تدريجي بدايةً من اليوم وعلى مدار الأيام والأسابيع المقبلة.

وكانت جوجل قد أتاحت ميزة ترجمة الرسائل الإلكترونية في نسخة الويب من جيميل منذ وقت طويل.

وتعمل الميزة كما هو متوقع على اكتشاف الرسائل البريدية المكتوبة بلغة أجنبية على نحو تلقائي، ثم اقتراح ترجمتها إلى لغة المستخدم التي يعينها كلغة افتراضية داخل نظام التشغيل.

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ويظهر خيار الترجمة إلى لغة المستخدم أعلى الرسالة الإلكترونية في شكل لافتة، وعند الضغط عليها تظهر الرسالة مترجمة، مع عرض خيارات إضافية لعرض النص الأصلي، أو الترجمة دائمًا من اللغة الأجنبية، كما يمكن الضغط على أيقونة الإعدادات للحصول على خيارات أخرى متقدمة.

وتدعم الميزة الجديدة إمكانية الترجمة من وإلى أكثر من مئة لغة مختلفة من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية وغيرها من اللغات.

وتُغني الميزة الجديدة المستخدمين عن الاعتماد على تطبيقات خارجية من أجل ترجمة رسائل البريد، إذ ستوفر الكثير من الجهد وتختصر العديد من الخطوات، كما تسهل عملية التواصل عبر البريد الإلكتروني.

وتتيح جوجل ميزة الترجمة في جيميل لأصحاب الحسابات الشخصية المجانية، بالإضافة إلى مشتركي خدمات جوجل ورك سبيس.

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