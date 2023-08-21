أبرز الأجهزة اللوحية المناسبة للطلاب في عام 2023

يتطلب اختيار أفضل جهاز لوحي للطلاب التفكير في القدرة على تحمل التكاليف والأداء القوي للجهاز ليدوم لأطول فترة ممكنة، إذ يحتاج الطلاب إلى جهاز لوحي بسعر جيد ويتمتع بعمر بطارية جيد وميزات لتعزيز الإنتاجية وتعدد المهام ودعم لخدمات البث والألعاب للترفيه.

يتوفر في الأسواق العديد من أجهزة أندرويد اللوحية التي تُباع بأسعار متفاوتة، وهناك بعض طرز آيباد من آبل التي تُباع بسعر جيد مناسب للطلاب.

وفيما يلي سنذكر بعض أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة للطلاب في عام 2023:

1- جهاز OnePlus Pad اللوحي:

يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز.

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000)، ويعمل بنظام أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم OxygenOS 13، وقد حرصت شركة OnePlus على إضافة بعض الميزات المفيدة في OxygenOS 13 للأجهزة اللوحية، مثل: وضع (تقسيم الشاشة) split-screen mode لتسهيل تعدد المهام والقدرة على تشغيل ما يصل إلى 24 تطبيقًا مرة واحدة مما يعزز الإنتاجية خاصة للطلاب.

يتوفر OnePlus Pad بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هما: سعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

ومن أبرز ميزات جهاز OnePlus Pad وأكثرها جاذبية للطلاب هي البطارية الكبيرة التي تبلغ سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهر كامل.

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع جهاز OnePlus Pad بسعر 2306 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلون واحد وهو الأخضر (Halo Green)، ويأتي مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل: القلم (OnePlus Stylo)، ولوحة المفاتيح (OnePlus Magnetic Keyboard)، وغطاء الحماية (OnePlus Folio Case).

2- جهاز +Galaxy Tab S9 اللوحي من سامسونج:

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يستمر معك طوال فترة دراستك دون أن تشعر بالبطء في الأداء مع مرور الوقت، فإن +Galaxy Tab S9 من سامسونج هو أفضل جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد يمكنك اختياره كطالب مع أنه مرتفع السعر لكن مواصفاته مناسبة للدراسة وتعدد المهام.

إذ يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2800 × 1752 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وهي مثالية عند تفعيل وضع DeX من سامسونج الذي يحول تجربة استخدام جهاز +Tab S9 إلى تجربة مشابهة لاستخدام الحاسوب المحمول.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2)، ويحتوي على بطارية سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا.

ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ولكن يمكنك زيادتها باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD .

يعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويمكن للطلاب استخدام هذا الجهاز للدراسة خاصة بعد ربطه بلوحة المفاتيح والعمل كأنه حاسوب محمول صغير، واستخدام قلم S Pen الذي يأتي مع الجهاز.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم ميزة (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 12 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع جهاز +Galaxy Tab S9 بسعر يبدأ من 4299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين هما: الأسود الجرافيتي والبيج.

3- جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

يضم جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) شاشة من نوع (OLED) بقياس 11.2 بوصة، وبدقة تعادل 2560 × 1536 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وميزة (+HDR10).

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع (Mediatek Kompanio 1300T)، ويعتبر أداء هذا الجهاز جيدًا عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية البسيطة ويمكنه التعامل جيدًا مع بعض ألعاب الفيديو الثقيلة، وفيما يتعلق بتعدد المهام، ستلاحظ أن استجابة الجهاز تنخفض عند تشغيل التطبيقات المتعددة، قد يكون هذا بسبب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، والمعالج الذي يعمل به؛ لأنه ليس قويًا جدًا.

يتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة microSD.

ويعمل بنظام أندرويد 12 القابل للتحديث إلى أندرويد 13، ويحتوي على بطارية سعتها 8200 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا، ويستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين ونصف.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يبدأ سعر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) من 430 دولارًا.

4- جهاز iPad 2022 اللوحي من آبل:

يضم جهاز iPad 2022 الجيل العاشر شاشة من نوع (Liquid Retina LED) ومقاسها 10.9 بوصات، ودقتها 2360 × 1640 بكسلًا، ولكن معدل التحديث منخفض فهو يعادل 60 هرتزًا فقط.

يعمل جهاز iPad الجيل العاشر بمعالج من نوع (A14 Bionic) من آبل، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 16، ويمكنك استخدامه بسلاسة للتواصل مع الآخرين من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحرير الصور واللعب بالألعاب، وإنجاز العديد من المهام المتعلقة بالرسم والتصميم، والدراسة وقراءة الكتب الإلكترونية وغيرها.

يتوفر iPad 2022 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 64 جيجابايت، و256 جيجابايت.

يحتوي على بطارية سعتها 7606 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 28.6 واطًا. ويستمر بالعمل لمدة لا تقل عن 10 ساعات من مشاهدة الفيديو وتصفح الويب.

يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يبدأ سعر جهاز iPad 2022 الجيل العاشر من 449 دولارًا، ويأتي بأربعة ألوان، وهي: الفضي، والأزرق، والزهري، والأصفر. ويأتي مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل: القلم الإلكتروني (Apple Pencil) الذي يبلغ سعره 99 دولارًا، ولوحة المفاتيح (Magic Keyboard) التي تُباع بسعر 249 دولارًا.

أي جهاز لوحي هو الأنسب لك كطالب؟

بفضل عمر البطارية الممتاز والأداء القوي والسعر الجيد يعد OnePlus Pad من أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة لمعظم الطلاب، ولكن سيتعين عليك دفع مبلغ إضافي إذا كنت تريد استخدام لوحة المفاتيح المغناطيسية أو القلم.

واعتمادًا على مشاريعك الأكاديمية، قد ترغب في جهاز أكبر من معظم الأجهزة اللوحية، وفي هذه الحالة اختر جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9، ومع أن سعره مرتفع إلا أنك ستحصل على شاشة كبيرة وقلم ذكي، وسلاسة وقوة في الأداء، وسيدوم معك طوال فترة دراستك دون الشعور بانخفاض الأداء.

أما بالنسبة إلى الطلاب ذوي الميزانية المحدودة والذين يفكرون في جهاز لوحي لا يتجاوز سعره 500 دولار فيمكنهم الاختيار بين جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) وجهاز iPad 2022 الجيل العاشر، وسيعتمد الخيار بشكل أساسي على نظام التشغيل المفضل لديهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جهاز آيباد تتوفر له ملحقات تباع منفصله لكنها غالية الثمن.